Confirmation du premier cas de coronavirus dans le MMA

Cristian Binda

Le coronavirus a son premier cas confirmé dans le MMA. Italien Cristian Binda, 42 ans. Le combattant a confirmé avoir contracté la maladie et est hospitalisé.

À travers ses réseaux sociaux, il a expliqué la situation qu’il vit, racontant des moments de tension, et a recommandé aux gens de suivre des mesures préventives, à la maison.

“Salut les gars. Je veux que tout le monde sache que je me sens mieux maintenant. En résumé, après neuf jours de forte fièvre et de toux, je ne pouvais plus respirer et j’ai dû céder et aller à l’hôpital. J’ai été admise à l’hôpital Sant’Anna de Côme, puis transférée à Lanzo D’Intelvi. On lui a diagnostiqué une pneumonie et de toute évidence COVID-19. Maintenant, j’essaie de revenir à la normale, de revenir plus fort qu’avant. » il a dit Binda.

L’Européen en a profité pour faire des recommandations, dans le but de sensibiliser le monde, en particulier les Italiens, sur l’importance de respecter la période d’isolement.

«Deux choses importantes: Beaucoup de gens étaient inquiets et m’ont envoyé de nombreux messages. Veuillez éviter de faire cela. Je suis fatigué d’essayer de répondre à tout le monde. Et surtout: le coronavirus n’est pas une blague. Restez à la maison. Je n’ai passé qu’une nuit à UTI et c’est pire que “Le Cercle de l’Enfer” de Dante. Cela coupe le cœur. Restez à la maison et traversez cela ensemble. Enfin, je tiens à remercier l’ensemble du système de santé italien, ce qui fait notre fierté. Maintenant je dois me reposer, Haute Garde “ conclut le combattant.

Cristian a fait ses débuts à MMA dans 2006. Où il a obtenu un record de 11-10. Il ne voit aucune action de 2016.

Selon les statistiques du World Meter, Italie avoir 63 927 cas, et 6077 décès. À la traîne La Chine, qui a 81 903 mille cas.