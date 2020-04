Confirmé: l’UFC 250 n’aura pas lieu à Sao Paulo

C’est officiel: l’UFC 250, qui est prévu pour le prochain 9 mai, ne se fera pas en Sao Paulo.

La confirmation a été faite par Combat.com la nuit de ça Mardi, où il a été confirmé que l’événement n’aura pas lieu en Ibirapuera Gym.

Le complexe Deportivo Constacio Vaz Guimaraes, là où se trouve le sable, il a été temporairement cédé au ministère de la Santé pour installer un hôpital de campagne afin d’aider à soigner les personnes infectées par le coronavirus. Cela exclut la tenue de tout événement dans le gymnase jusqu’au Septembre, terme qui peut évoluer en fonction des besoins d’utilisation.

La nuit de Samedi, Combat.com a révélé que l’événement quitterait la ville de São Paulo. Il n’est pas défini où l’événement aura lieu. Dana White a révélé lundi soir que déjà réservé un lieu pour organiser les événements pour les deux prochains moisoù est inclus UFC 250.

La situation de nombreux Brésiliens qui étaient sur la carte est incertaine. Ces derniers jours, l’organisation a contacté les grands noms sur le panneau d’affichage, pour voir la possibilité de se rendre au États Unis. Certains combattants ont déjà été informés par les entremetteurs de UFC qui sont hors de l’événement, en raison de la faible possibilité d’obtenir un visa de travail.

UFC 250 Il a deux combats pour sa ceinture. Dans le cas du combat féminin, Amanda Nunes y Felicia Spencer, ils ont parlé de la possibilité de se faire face dans Floride.

C’était la huitième fois où UFC organiser un événement à Sao PauloAuparavant, il y avait cinq événements dans la capitale de l’État et deux à Barueri.

Pour le moment, il n’y a pas de détails si Sao Paulo Vous recevrez une autre date cette année. En cas de non réception, Le Brésil aura deux événements de l’organisation cette année. Le premier était en Brasilia, le 14 mars dernier. Et l’autre est la 11e édition de UFC Rio, qui est programmé dans le Jeunesse Arena.

