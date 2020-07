Confusion dans les coulisses de la WWE pour l’utilisation de masques

La WWE a institué une nouvelle politique en coulisses au Performance Center. Tout le monde doit porter un masque facial ou ils seront condamnés à une amende. La seule exception est les combattants qui sont devant la caméra. Apparemment, les gens pourraient avoir besoin de plus de précisions au sein de l’entreprise.

Ceux qu’il fait du public au WWE Performance Center pendant les programmes télévisés, ont été vus sans masque. Ce n’était pas un bon aspect pour l’entreprise compte tenu de la manière dont elle venait de découvrir plusieurs cas positifs de coronavirus.

La WWE devait faire un changement rapide, surtout après que Kevin Dunn aurait crié à des gens par-dessus le haut-parleur au Performance Center pour avoir porté des masques. On leur a dit que « si vous voulez porter un masque, alors vous n’êtes pas un vrai fan ».

Grand chaos dans les coulisses de la WWE en raison de l’utilisation de masques

Le portail Ringside News rapporte que la nouvelle politique d’embouchure est répandue dans toute l’entreprise. C’est la même chose pour les Superstars que pour le personnel du bâtiment.

Une amende de 500 $ serait infligée pour la première infraction, et ce sera une amende de 1 000 $ à chaque fois par la suite. Ils devraient porter des masques faciaux, mais il n’y a pas beaucoup de précisions sur la nouvelle règle.

Les superstars ont tenté de trouver Mark Carrano pour obtenir des réponses et des éclaircissements, mais elles nous ont dit que « personne ne pouvait le joindre ». On nous a également dit que Bruce Prichard ne répondait pas non plus aux questions à ce sujet.

Un employé de la WWE a déclaré au portail Ringside News que « demander une réponse à Bruce Prichard est une perte de temps parce qu’il ne sait pas ou ne veut pas que les gens sachent, car il peut blâmer quelqu’un d’autre pour la confusion ».

Tout le monde dans les coulisses du Performance Center porte des masques car ils ne veulent pas être condamnés à une amende, mais personne ne répondra aux questions sur les amendes. Il nous a été décrit comme une étape sans leader.

