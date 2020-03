Conor McGregor a appelé le Seigneur Jésus à sauver l’Italie du coronavirus

L’ancien champion des poids lourds de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor, est tout aussi impuissant que le reste du monde en ce qui concerne les souffrances en Italie, où 59138 ont été infectés par un coronavirus et 5447 autres sont morts.

Peut-être qu’une petite intervention divine est de mise.

“Je ne peux pas sortir l’Italie de mes pensées”, a écrit McGregor sur Instagram. «Prier quotidiennement pour cette grande nation qui a apporté au monde des choses incroyables. De ses habitants et de leur culture. Pour son architecture et son design. Son style! C’est de la cuisine! C’est de l’art! La liste continue encore et encore et encore! L’Italie et ses habitants sont personnifiés en classe, de part en part. Seigneur Jésus, je vous en prie, sauvez l’Italie et son peuple aujourd’hui et tous les jours ici en avant »

Au moment d’écrire ces lignes, 7 024 patients infectés se sont rétablis.

Les choses se sont tellement détériorées en Italie que la région nord de la Lombardie et sa capitale, Milan, ont récemment interdit les exercices en plein air et fixé une limite stricte de 650 pieds pour la marche des chiens. Les contrevenants sont passibles d’amendes supérieures à 5 000 $.

“C’est la crise la plus difficile de notre période d’après-guerre”, a déclaré le Premier ministre Giuseppe Conte (via .). “Seules les activités de production jugées vitales pour la production nationale seront autorisées.”

L’épidémie de coronavirus n’a pas été aussi grave dans l’arrière-cour de McGregor à Dublin, en Irlande. En fait, le pays dans son ensemble n’a signalé à ce jour que 906 personnes infectées et quatre morts. C’est à peu près le même nombre de retours de l’État de Floride.

Je suppose que si jamais vous deviez prier, ce serait le bon moment.