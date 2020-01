Conor McGregor a déclaré qu’il aurait un combat facile et a révélé ses plans après son retour

Le monde du MMA est sur le point de voir l’un des plus grands noms du sport revenir à l’action. Ce samedi, à l’UFC 246, Conor McGregor retourner dans l’octogone après un an et affronter Donald Cerrone dans le combat stellaire.

Avec moins de provocations, et apparemment, plus serein, les Irlandais ont dit que ce serait un combat facile, Dans une interview à la presse, il a parlé de ses attentes pour le combat.

«Comme Donald, je n’ai rien de mauvais à dire sur lui, mais je vais l’envoyer dormir et je le ferai facilement. C’est la même chose. Le combat est le combat. J’entre et je m’en fous que ce soit avec ou sans rivalité, c’est un combat. Je suis donc ravi d’être de retour et j’ai hâte de me battre ce samedi. »dit Conor.

«Donald et moi avons une histoire. C’est un combat qui avait déjà des rumeurs qui allait se produire auparavant, et j’ai fini par me battre avec Nate Diaz. C’était un combat inévitable. Il a des records spectaculaires dans sa carrière: plus de combats, plus de rounds, plus de victoires à élimination directe avec coups de tête, plus de bonus de performance. Il mérite cette opportunité. Par conséquent, je n’avais pas besoin de lui comme rival. Vous avez vu que lorsque je voyage en Russie, j’ai annoncé le combat, j’ai dit que je reviendrais le 18 janvier et parlerais: Demandez à l’UFC qui est mon rival. Ils m’ont donné Donald et j’étais très heureux. Je suis ravi d’y faire face. C’est le début d’une longue période d’activité solide », a répondu l’Irlandais.

Sans combat en octobre 2018, date à laquelle il a été finalisé par Khabib Nurmagomedov dans le combat stellaire de UFC 229, valable pour la ceinture légère, Conor Il a révélé ses plans pour cette année 2020. Les Irlandais ont dit qu’il recherchait de grands faits, y compris ceinture welterweight.

«Je me prépare à battre un autre record samedi soir. Je pourrai aller chercher plus de ceintures. Je pense que je peux être un champion poids welter, conquérir la ceinture “BMF”, gagner ces ceintures et je vais aller dans un combat de boxe, je vais conquérir une ceinture box. J’ai de nombreux objectifs qui me motivent à continuer. » Conclut McGregor.