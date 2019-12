Conor McGregor à Frankie Edgar après l'UFC sur ESPN + 23: Forever an icon

Il est assez clair qu’il existe un respect mutuel entre Conor McGregor et Frankie Edgar.

Après sa défaite par KO au premier tour contre Chan Sung Jung samedi dernier à l'UFC sur ESPN + 23, Edgar a été critiqué par de nombreux fans pour sa décision d'intervenir à court préavis contre un concurrent dangereux comme "The Korean Zombie".

Et McGregor, qui avait précédemment dit qu'il voulait combattre Edgar dans son combat de retour, est venu à la défense d'Edgar, essayant de remonter le moral en l'encourageant à continuer.

«Rappelez-vous ce qui a été dit lors des fusillades Frankie! Restez bas et gardez firin !!! Toujours une icône dans ce jeu! #FrankieBaby ”

Edgar (23-8-1 MMA, 17-8-1 UFC), l'ancien champion des poids légers de l'UFC, était prêt à se battre avec McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC). Mais selon McGregor, c'est le président de l'UFC, Dana White, qui n'était pas d'accord avec l'idée, étant donné qu'Edgar a annoncé qu'il descendrait à 135 livres, alors que McGregor avait finalement été réservé pour combattre Donald Cerrone dans un combat poids welter le mois prochain. à l'UFC 246.

Lorsque McGregor, champion à deux divisions, déchirait les rangs des poids plumes en route pour remporter le titre, il n'a jamais croisé le chemin de «La réponse», et il semble peu probable qu'ils le fassent jamais.

Mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas se respecter.

