Conor McGregor à propos de la lutte contre Donald Cerrone: “Il y aura du sang versé mais pas du mauvais sang”

Les fans et les médias ont eu droit à une autre facette de Conor McGregor lors de la conférence de presse de l’UFC 246 avant son combat contre Donald «Cowboy» Cerrone. Plus connu pour ses lignes douces et spirituelles et son discours de poubelle légendaire, McGregor a été très respectueux envers Cerrone tout au long de la conférence de presse, attribuant la maturité à son ton de voix différent.

Interrogé sur leur précédent rodage il y a plus de quatre ans lors de la conférence de presse de l’UFC «Go Big» en 2015, McGregor a déclaré que tant de choses avaient changé depuis leur rencontre initiale, et qu’il n’y aurait pas de mauvais sang la nuit du combat.

Du sang sera versé entre @TheNotoriousMMA et @Cowboycerrone, mais ce ne sera pas du mauvais sang 🩸 # UFC246 pic.twitter.com/ya6HOZ7y1R

– ESPN MMA (@espnmma) 16 janvier 2020

“J’ai eu des allers-retours avec Donald au fil des ans, non? La dernière fois que nous nous sommes parlés lors de cette conférence de presse il y a plusieurs années, tant de choses ont changé depuis lors, n’est-ce pas? J’étais champion du monde par intérim des poids plumes à l’époque, Donald a prédit que je ne passerais pas par Aldo, je suis passé par Aldo. Il a prédit que j’étais trop petit pour la division de 155 livres, j’ai conquis cette division. Nous avons eu un bon va-et-vient, moi et Donald.

“Et comme le temps a passé, il est devenu un père de famille, évidemment vous l’avez vu concurrencer tant de fois, il est difficile de ne pas respecter Donald en ce moment. Il a mon respect. Bien qu’il y aura du sang versé le 18 janvier, ce ne sera pas du mauvais sang. Et pour la prédiction Mystic Mac, ce sera un KO. »

Le personnage Mystic Mac de McGregor est venu de lui, prédisant avec précision comment il finirait les combats, puis continuerait à les terminer comme il l’avait prédit. Le ton de la voix de McGregor avant son combat contre Cerrone est très différent de celui que les fans et les médias ont adopté, qui l’a vu devenir une superstar mondiale.

McGregor et Cerrone ont partagé de nombreuses plaisanteries respectueuses lors de la conférence de presse, ce qui ajoute un peu plus d’intrigue avant leur match à l’UFC 246.

Aimez-vous le nouveau ton de la voix de Conor McGregor affiché lors de la conférence de presse de l’UFC 246?