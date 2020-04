Conor McGregor à propos de l’UFC 249 «jeu de poulet» entre Khabib et Ferguson

Conor McGregor était l’un des premiers prédicteurs que le combat pour le titre UFC 249 entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson ne se produirait pas. Mais il n’aurait probablement jamais pu prédire ces conditions.

Même en remontant avant sa victoire de janvier sur Donald Cerrone, l’ancien champion poids plume et poids léger de l’UFC McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) a déclaré qu’il pensait que la cinquième réservation entre Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) et Ferguson n’arriverait pas. Cette prédiction est devenue réalité mercredi lorsque Nurmagomedov s’est officiellement retiré en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus sur sa capacité à voyager et à se préparer.

Nurmagomedov a fait l’objet de nombreuses critiques depuis. Ferguson a accusé le champion des poids légers de «s’enfuir» et a déclaré qu’il devrait être dépouillé de sa ceinture, et d’autres ont remis en question sa décision de ne pas rester aux États-Unis au milieu de l’épidémie de COVID-19. Le centre d’entraînement américain de Nurmagomedov se trouve à l’American Kickboxing Academy à San Jose, en Californie.

McGregor, qui a été l’un des plus grands défenseurs de la sécurité et de la sensibilisation lors de l’épidémie de coronavirus, a donné son avis jeudi. Il a félicité Ferguson d’avoir gagné par défaut tout en déchirant simultanément Nurmagomedov, mais a exclu la possibilité de se battre avec un préavis de 16 jours, même si son instinct de combat le poussait à le faire (via Twitter):

Je suis en forme pour me battre dès maintenant!

Au début de tout cela, je me suis dit – je suis content de ne pas avoir de combat officiel réservé. Si je l’avais fait, j’aurais consommé toutes les données incorrectes pour m’aider à participer au combat, et j’aurais suivi, participé. Et a gagné.

Le fait de cette affaire est que Tony et Khabib étaient engagés dans une partie de poulet ici vers la cloche de combat. Avec Khabib qui se dégonfle en premier. Faire 3-2 dans les pullouts en faveur de Tony. Khabib est sorti précipitamment des États-Unis pour rentrer chez lui et au milieu de la crise. Risque très élevé.

Félicitations Tony.

McGregor ne semblant pas être une option pour participer à l’UFC 249 le 18 avril, l’UFC reste toujours dans le désarroi en essayant d’obtenir un combat pour le Main Event et un lieu pour la carte.

Justin Gaethje et Dustin Poirier ont circulé comme noms d’intérêt pour combattre Ferguson, qui semble toujours disposé à concourir malgré les circonstances mouvementées.

