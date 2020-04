“Conor McGregor a rejeté Ferguson pour ne pas lui botter le cul”

Tony Ferguson va affronter Justin Gaethje pour le Championnat Interim Léger en UFC 249 après quoi Khabib Nurmagomedov a dû sortir du combat en raison de l’impossibilité de voyager aux États-Unis en raison de l’interdiction du gouvernement russe. “The Highlight” a ensuite accepté le défi malgré le court préavis.

Aurait-il pu entrer Conor McGregor dans ledit combat? Dans TMZ Sports, Ali Abdelaziz dit oui et en plus de son opinion sur les raisons pour lesquelles les Irlandais J’aurais refusé de le faire.

“Pourquoi n’as-tu pas pris l’avion pour combattre Tony Ferguson? Je parie que tu pensais que Tony Ferguson allait te botter le cul. Tout le monde (Khabib, Ferguson et Gaethje) vous botterait le cul. “

Il y a quelques mois, il a été question que le combattant irlandais serait disposé à remplacer Ferguson ou Khabib au cas où l’un d’eux serait blessé. Mais en fait, à notre connaissance, à aucun moment la possibilité d’entrer dans la bataille sur la table dans le prochain PPV dans cette situation. À notre connaissance, il ne l’a pas rejeté.

On pourrait penser que dans l’entreprise ils seraient beaucoup plus intéressés par lui que par Gaethje car c’est le combattant qui vend le plus, pour tout l’argent qu’il déplace. Cependant, d’un autre côté, nous ne pouvons nous empêcher de penser que tout cet argent se déplace davantage dans les mois précédant leur combat et dans ce cas, il n’y en aurait pas, il n’y aurait que quelques jours pour faire toute la promotion.

Nous vivons un moment sans précédent …

