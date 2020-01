Conor McGregor a-t-il perdu le soutien du fanatique?

L’Irlandais a commis de nombreuses erreurs ces dernières années. Il s’est lui-même excusé à plusieurs reprises. Mais Il a perdu Conor McGregor support des fans? Owen Roddy Il a dit il y a quelques semaines que tout le monde tomberait de nouveau amoureux de lui lorsqu’il reviendrait dans l’octogone dans cinq jours. Maintenant, l’orateur est John Kavanagh.

L’entraîneur-chef et ami proche de “The Notorious” a parlé de cette question dans le podcast Eurobash de MMA Fighting.

«J’adorerais que les gens passent un peu de temps avec Conor pour voir comment ils vont n’importe où tout le monde demande des selfies et serre la main et le félicite. Conor est toujours extrêmement populaire.

«Parfois, les gens confondent la vraie vie avec Twitter. Dans la vraie vie, vous pouvez voir une foule de gens criant et courant vers nous Quand nous sommes n’importe où. Nous ne perdons pas le sommeil à cause des choses qu’ils disent sur Twitter.

“Quand je suis avec lui, tout ce que je vois c’est des fans ravis de l’approcher“.

Il ne fait aucun doute que le combattant irlandais a encore de nombreux fans, que nous vérifierons tout au long de cette semaine de lutte UFC 246. Et, bien sûr, dans l’arène pendant l’événement, pendant son combat. Leurs détracteurs ne manquent pas non plus qui seront encourageants Donald Cerrone au T-Mobile Arena de Las Vegas.