Conor McGregor a tenu sa promesse: il a livré un million d’euros de fournitures médicales aux hôpitaux irlandais

Conor McGregor

L’ancien champion de UFC et Conor McGregor, de renommée mondiale, a tenu sa promesse de fournir de l’aide pour les fournitures médicales dans son pays d’origine.

Tout le monde sait “Le notoire“, Et quelque chose de remarquable que les Irlandais ont fait, c’est d’aider à la prévention du coronavirus, où il a demandé aux habitants du pays de prendre l’isolement plus au sérieux, ainsi que l’augmentation des mesures de sécurité et davantage de mouvements pour lutter contre la pandémie.

Le mois dernier, l’ancien champion des deux divisions de UFC eu une interaction avec le ministre des Finances Paschal Donohoe. Dans sa réponse au président, McGregor Il a promis de donner 1 million d’euros dans les équipements de protection individuelle. Maintenant, tout semble indiquer que l’équipement a déjà été livré.

Dans une série de Tweets publié hier. Conor J’envoie des camions de masques et des fournitures médicales dans divers hôpitaux du pays.

McGregor Il a exhorté le pays à ne pas effectuer de voyages, notamment aériens, comme cela avait également été promis, en plus de demander au pays de mobiliser l’armée pour aider à maintenir les contrôles de quarantaine. Je recommande également au pays arrêter les projets de construction jusqu’à la fin de l’isolation.

Cependant, la livraison de grandes quantités de fournitures médicales aura probablement un impact beaucoup plus important: Les hôpitaux du monde entier connaissent une pénurie de matériel médical nécessaire pour faire leur travail en toute sécurité et avec moins de risques de contracter ou de transmettre le coronavirus à d’autres..

À la fin de cet article, Irlande avoir 10,647 cas de coronavirus, avec 365 décès. Il s’agit d’une augmentation des cas depuis McGregor Il a appelé dans une vidéo de mobilisation militaire, et une augmentation considérable des décès après la demande.