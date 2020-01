Conor McGregor admet avoir bu pendant la semaine de combat de l’UFC 229 pour Khabib

Dans la perspective de l’UFC 246, Conor McGregor a réitéré un point qu’il avait fait valoir dans le passé.

L’ancien champion pense qu’un camp décousu et non focalisé a entraîné sa perte de soumission au quatrième tour contre Khabib Nurmagomedov lors de l’UFC 229 en octobre 2018, qui était son combat le plus récent.

Mais dans une interview lundi avec ESPN, McGregor a révélé qu’il avait consommé de l’alcool pendant la semaine de combat pour cet événement – et c’était plus qu’une simple gorgée de Proper No. Twelve sur l’émission de fin de soirée de Conan O’Brien.

Pour son camp UFC 246, McGregor a déclaré qu’il n’avait pas consommé d’alcool. En fait, il a dit que cela faisait quelques mois depuis son dernier verre.

“Bon il y a quelques mois (depuis que j’ai bu)”, a déclaré McGregor. «Il y a trois ou quatre mois peut-être. … Je buvais tout au long de la semaine de combat la dernière fois (pour Nurmagomedov). »

McGregor a déclaré que le comportement n’était pas normal pour lui et que, puisqu’il n’avait pas bu d’alcool pendant les semaines de combat pour les combats précédents, il ne savait pas pourquoi il avait décidé de participer à l’UFC 229.

“Pas dans cette mesure (ce n’était pas courant)”, a déclaré McGregor. «Je venais d’avoir ce venin en moi ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi. “

Selon McGregor, il n’était pas rare pour lui de célébrer après d’intenses séances de combat. Ce que McGregor a décrit était essentiellement d’avoir des combats à fond dans le gymnase. Avec succès dans le combat, les célébrations post-session sont venues.

«J’avais des gens enfermés dans un hôtel de cette partie du monde (Daghestan / Russie), et je téléphonais et organisais un combat et je les appelais et ils descendaient au gymnase et se battaient à fond – pas de casque, des gants qui étaient petits », a déclaré McGregor. “Un combat. Je gagnerais, j’aurais une guerre, et je gagnerais et j’assommerais le gars, puis je partirais fêter ça. Ensuite, je reviendrais dans trois jours – ne faisant pas ce que j’aurais dû faire, ne vivant pas la vie que j’aurais dû être. “

Depuis lors, McGregor a dit qu’il avait appris de ses erreurs et avait fait des ajustements. Il est à l’aise avec où il en est.

“Je ne vais pas y retourner”, a déclaré McGregor. «Je suis dans un meilleur endroit. J’ai fait des erreurs et j’ai été assez homme pour les admettre et les corriger, et c’est ce que j’ai fait. Je ne suis peut-être pas parfait, mais avec un bon sommeil et un ventre plein, je suis sacrément proche. “

McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) revient samedi contre Donald Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC) dans l’événement principal UFC 246 au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

