Conor McGregor admet que les propos trashs sont peut-être allés trop loin avant le combat contre Khabib Nurmagomedov

Conor McGregor est peut-être le plus prolifique des poubelles dans les sports de combat, mais il est même capable de dépasser les limites lors de la promotion d’un combat.

À l’approche de son combat contre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229, la superstar irlandaise a verbalement agressé le champion des poids légers avec des remarques personnelles sur sa femme, son père et sa religion. Nurmagomedov a cependant eu le dernier mot en soumettant McGregor au quatrième tour via un étranglement à l’arrière.

Malgré le résultat, Nurmagomedov a sauté par-dessus la cage quelques secondes seulement après avoir remporté sa victoire pour aller à la poursuite de l’un des hommes de cornemuse de McGregor tandis que les coéquipiers russes se sont battus avec l’ancien champion de deux divisions à l’intérieur de l’Octogone alors que la sécurité se bousculait pour tout contrôler.

Bien qu’il n’y ait certainement aucun amour perdu entre les deux combattants, McGregor peut regarder en arrière maintenant et admettre que peut-être les attaques personnelles sont allées trop loin en poussant et en poussant Nurmagomedov dans les jours et les semaines qui ont précédé leur confrontation.

«Certaines des choses peuvent être [went] trop loin, mais c’est ce que c’est », a déclaré McGregor dans une récente interview avec ESPN. «C’est l’affaire du combat. À la fin de la journée, cela s’est passé comme ça. C’est ça.”

De toute évidence, McGregor n’est pas exactement accablé de regrets et il pointe également le doigt vers Nurmagomedov pour avoir aidé à enflammer le fusible qui a conduit à un échange explosif de conversations trash.

“Ce n’était pas seulement dit. Il y a eu des actions qui ont mené à ce qui a été dit », a expliqué McGregor. “Il ne s’agissait pas seulement de mots. Il y a eu des actions qui ont mené à ces mots. Comme des choses tout au long de la construction comme avec l’Artem [Lobov] situation.

«Des choses qui ont peut-être glissé sous le radar comme si c’était moi qui avais commencé tout ça. Quoi qu’il en soit, c’est devenu très, très personnel. »

Bien qu’il puisse sembler que McGregor soit en partie responsable de Nurmagomedov, il essaie surtout de mettre tout cela derrière lui.

Avant son combat de retour avec Donald Cerrone à l’UFC 246, “The Notorious” semblait être plus modéré et son discours de poubelle était presque inexistant par rapport à l’invective qu’il avait tirée sur les adversaires précédents.

Son comportement pourrait changer s’il obtient un deuxième coup à Nurmagomedov – une possibilité distincte si Nurmagomedov défend avec succès son titre contre Tony Ferguson, selon le président de l’UFC Dana White – mais pour l’instant McGregor se concentre uniquement sur le battre dans l’Octogone et venger cet avant défaite.

«Je prends du recul et je me concentre sur les compétences. C’est un combat très habile », a déclaré McGregor. «Il pose un ensemble de styles spécifique et moi, je pose un ensemble de styles spécifique et c’est un affrontement intéressant avec deux combattants entièrement concentrés et c’est ce qui se passera dans le prochain combat. Je suis impatient de le régler. »

Bien sûr, McGregor ne pouvait pas ignorer complètement la possibilité d’affaiblir le champion des poids léger en titre alors qu’il continue de poursuivre un match revanche.

«J’ai hâte que cette compétition soit pleinement ciblée. Vous pouvez voir la forme de moi. Tout le monde sait. Quoi qu’il en soit, cet homme peut courir mais il ne peut pas s’en cacher », a déclaré McGregor.

“Peur. Il n’en veut pas. C’est ce que c’est.”