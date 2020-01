Conor McGregor admet qu’il a bu toute la semaine de combat de l’UFC 229 avant d’affronter Khabib Nurmagomedov

Image via @thenotoriousmma sur Instagram

Conor McGregor a admis qu’il avait bu tout au long de la semaine de combat de l’UFC 229 avant son combat contre Khabib Nurmagomedov.

Il y a eu beaucoup de réclamations qui ont volé au cours des derniers mois concernant pourquoi exactement McGregor était si éloigné du ballon, ou du moins semblait de cette façon, quand il est allé de bout en bout avec “The Eagle” à Las Vegas. Bien que l’Irlandais puisse concentrer son attention sur Donald «Cowboy» Cerrone cette semaine, il semble définitivement que Khabib soit toujours au premier plan de son esprit.

Lors d’une récente interview avec Ariel Hewlani d’ESPN, McGregor est entré dans le détail de certaines des choses qui ont mal tourné avant le combat.

Lorsqu’on lui a demandé quand il avait bu pour la dernière fois, c’était sa réponse.

“Bon il y a quelques mois (depuis que j’ai bu)”, a déclaré McGregor (via MMA Junkie). «Il y a trois ou quatre mois peut-être. … Je buvais tout au long de la semaine de combat la dernière fois (pour Nurmagomedov). »

McGregor est ensuite entré dans les détails du camp de combat UFC 229.

«J’avais des gens enfermés dans un hôtel de cette partie du monde (Daghestan / Russie), et je téléphonais et organisais un combat et je les appelais et ils descendaient au gymnase et se battaient à fond – pas de casque, des gants qui étaient petits », a déclaré McGregor. “Un combat. Je gagnerais, j’aurais une guerre, et je gagnerais et j’assommerais le gars, puis je partirais fêter ça. Ensuite, je reviendrais dans trois jours – ne faisant pas ce que j’aurais dû faire, ne vivant pas la vie que j’aurais dû être. “

“Je ne vais pas y retourner”, a déclaré McGregor. «Je suis dans un meilleur endroit. J’ai fait des erreurs et j’ai été assez homme pour les admettre et les corriger, et c’est ce que j’ai fait. Je ne suis peut-être pas parfait, mais avec un bon sommeil et un ventre plein, je suis sacrément proche. “

Que pensez-vous de ces affirmations de Conor McGregor?

