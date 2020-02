Conor McGregor aide l’UFC 246 à vendre plus d’un million de diffusions à la carte, battant un record

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

La superstar Conor McGregor a aidé l’UFC 246 à vendre plus d’un million de flux à la carte sur ESPN +, le premier événement de streaming de l’histoire à battre ce nombre.

Le président et PDG de Disney, Rober Iger, a annoncé mardi les chiffres officiels de l’UFC 246: McGregor vs. Cowboy et ESPN +. The Motley Fool a la transcription complète de l’appel des résultats de la Walt Disney Company T1 2020 pour votre plaisir de lecture. Dave Meltzer a en outre aidé à décomposer les chiffres via MMAFighting.com.

Selon Iger, ESPN + comptait 6,6 millions d’abonnés au 31 décembre 2019. Depuis lors, ce nombre s’élève à 7,6 millions d’abonnés, et il a crédité McGregor et UFC 246 pour avoir aidé ces chiffres à augmenter tellement en si peu de temps. Il y avait 500 000 nouveaux abonnés seuls qui se sont inscrits à ESPN + juste pour regarder McGregor combattre Donald Cerrone à l’UFC 246.

Le rapport indique que le partenariat UFC et ESPN + a été un énorme succès pour les deux parties. ESPN + comptait 1,4 million d’abonnés au début de l’année dernière, et ce nombre s’élevait à près de 2 millions un mois plus tard après que plus de 500000 nouvelles personnes se soient inscrites à ESPN + pour regarder l’UFC sur la carte ESPN + 1 entre TJ Dillashaw et Henry Cejudo. Mais McGregor a aidé à faire exploser ces chiffres encore plus loin.

Selon le rapport, McGregor contre Cerrone et UFC 246 ont effectué plus d’un million d’achats à la carte, ce qui est plus que le précédent record pour un PPV en streaming, qui était Logan Paul contre KSI à 814000 achats. Meltzer n’a pas tardé à souligner la différence de prix, car le combat Paul contre KSI ne coûte que 10 $, tandis que l’UFC 246 coûte près de 70 $. Cela signifie que l’UFC 246 a généré 70 millions de dollars de revenus de streaming.

Indépendamment des détails, cette nouvelle montre une fois de plus à quel point McGregor est une star massive dans le monde du sport. Son retour dans l’Octogone est absolument énorme pour l’UFC alors qu’il avance en 2020, et le prochain combat de McGregor devrait être encore plus grand, surtout s’il s’agit d’un affrontement à gros budget contre un rival comme Khabib Nurmagomedov.

Pensez-vous que l’UFC peut battre le record des achats de flux à la carte la prochaine fois que Conor McGregor se battra?