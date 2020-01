Conor McGregor ajoute Tony Ferguson à la liste des succès après l’UFC 246

LAS VEGAS – Conor McGregor aura une liste de combats potentiels à choisir s’il peut passer par Donald Cerrone à l’UFC 246.

Jeudi, il a ajouté un nouvel ennemi à la formation.

Ce nom? Tony Ferguson.

Bien que McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) ait exprimé à plusieurs reprises qu’il ne croit pas au combat pour le titre léger prévu de l’UFC 249 entre Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) et Khabib Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) se concrétisera, c’est toujours officiel, pour l’instant.

En supposant que cela se passe indemne, il y a une chance que Ferguson, un ancien détenteur de titre intérimaire léger, soit celui qui détrône Nurmagomedov et lui remette sa première défaite. Même si cela ne se produit pas, McGregor a déclaré que “El Cucuy” est une confrontation très intéressante.

“Je pense que peu importe le résultat, je pense que je devrais probablement affronter ces deux hommes (Nurmagomedov et Ferguson)”, a déclaré McGregor à MMA Junkie lors de la journée des médias de l’UFC 246. «Je voudrais affronter ces deux hommes. Je voudrais affronter Tony Ferguson. J’ai une histoire avec Tony, non? Nous avons dirigé Tony (chez Paradigm). Il était bien soigné. Nous avons eu l’un des non-champions les mieux payés du jeu. Il y a de l’histoire avec Tony. Donc, je voudrais un combat avec Tony à un moment donné. “

McGregor voit une revanche avec Nurmagomedov – qui l’a soumis à un concours mémorable à l’UFC 229 en octobre 2018 – à l’horizon également. Il veut cependant faire monter les enchères dès la première réunion et aller combattre sur le sol natal de Nurmagomedov.

“Bien sûr, le match revanche (avec Khabib), nous devons faire ce match revanche”, a déclaré McGregor. «Je pousse pour le combat de Moscou. Les deux hommes sont certainement en ligne de mire. »

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Le combat sera contesté chez les poids mi-moyens, et McGregor a déclaré que c’était pour une bonne raison. Il voit la catégorie de poids de 170 livres comme la plus chaude de l’UFC, et a déjà mentionné le champion Kamaru Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) et le détenteur du titre “BMF” Jorge Masvidal (35-13 MMA, 12-6 UFC ) comme noms sur sa liste également.

Après que Usman et Masvidal aient discuté de McGregor comme option tôt jeudi, l’Irlandais a doublé ces deux affrontements.

“Tous les yeux s’illuminent lorsque le nom” The Notorious “est mentionné”, a déclaré McGregor. «Ce combat de 170, j’ai fait ce combat à 170 pour l’excitation qui se passe à la division de 170 livres. Et je veux entrer dans ma situation pour la ceinture «Bad Mother (Expletive)» ou le combat de championnat du monde. Donc, ces deux hommes sont également sur mon radar. “

McGregor ne sera en mesure de définir son plan exact qu’après l’UFC 246, mais il a dit qu’il cherchait à rester très actif en 2020 et a dit au monde qu’il “verrait beaucoup” de lui. Il saisira l’opportunité qui se présentera le plus rapidement – notant mars comme une date de retour potentielle – mais d’abord, il cherche à se remettre dans un groove gagnant contre “Cowboy” ce week-end.

“Je veux juste de l’activité”, a déclaré McGregor. «Je vais là-bas chercher à faire des rondes ici. Je ne suis pas pressé. Je vais faire pression sur Donald, je vais faire du mal à Donald. S’il peut durer, je serai heureux d’avoir cinq rounds ici et de continuer sur ces rounds. “

