Conor McGregor annonce un don d’un million d’euros en équipement de protection pour le personnel hospitalier

Hier après-midi, Conor McGregor a envoyé un message passionné aux dirigeants irlandais, demandant un verrouillage complet du pays pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus.

“Je connais un bon combat difficile quand j’en vois un, et nous en avons un sur nos mains maintenant”, a déclaré McGregor dans une vidéo publiée sur Facebook. «Je veux faire appel à mon peuple: le grand peuple d’Irlande. Ce combat a besoin de nous tous. Nous sommes tous dans le coin rouge ensemble et nous attendons la cloche, alors rassemblons-nous et sonnons la cloche nous-mêmes – y compris les gens du reste du monde.

“Un véritable verrouillage doit commencer, et il doit commencer maintenant”, a ajouté McGregor. «Un verrouillage ensemble. Un verrouillage uni. Nous devons fermer nos aéroports. Nous devons fermer toutes les entreprises non essentielles. Nous devons couper tous les voyages non essentiels. »

Ce message de McGregor a rapidement reçu une réponse du ministre irlandais des Finances, Paschal Donohoe. Donohoe a encouragé McGregor à utiliser sa plateforme pour encourager la distanciation sociale.

McGregor a répondu avec un long message, assurant qu’il avait fait cela et plus encore, et annonçant qu’il faisait un don immédiat de 1 M € (1 080 960 $) en équipement de protection pour le personnel hospitalier.

«Aujourd’hui, je m’achète pour un million d’euros d’équipements de protection individuelle qui seront déployés dans tous les hôpitaux de combat de la région de Leinster», a annoncé McGregor au ministre des Finances.

Dans le même message adressé à Donohoe, McGregor a plaidé en faveur d’une fermeture des entreprises non essentielles telles que les chantiers de construction. Il a également demandé un arrêt complet des aéroports, mais a admis que des mesures de contrôle «strictes» pourraient suffire si un arrêt total était jugé impossible. L’essentiel de son message, cependant, est que l’Irlande et le monde doivent faire plus pour empêcher le coronavirus de se propager.

