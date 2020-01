Conor McGregor attend le plus gros salaire de sa carrière de MMA pour le combat contre l’UFC 246

Image via @thenotoriousmma sur Instagram

Conor McGregor est de loin le combattant le mieux payé de l’histoire du MMA, et il s’attend à ce que ce statut se poursuive lorsqu’il affrontera Donald «Cowboy» Cerrone à l’UFC 246 ce week-end à Las Vegas.

S’adressant à ESPN, le partenaire de diffusion officiel de l’UFC, McGregor a divulgué qu’il avait fait 50 millions de dollars pour sa perte d’octobre 2018 contre Khabib Nurmagomedov. Pour son rebut imminent avec Cowboy, il s’attend à gagner 80 millions de dollars, ce qui, selon lui, sera le plus gros salaire de sa carrière de MMA.

“Ils pensent que je porte un toast, Ariel, mais je suis toujours le pain.” 🍞 @ TheNotoriousMMA dit qu’il a fait 50 millions de dollars pour le combat contre Khabib et prédit un salaire de 80 millions de dollars pour # UFC246 (via @arielhelwani) pic.twitter.com/UjpLhbDBAC

“Je suis convaincu que ce sera un bon chèque de paie”, a déclaré McGregor à Ariel Helwani d’ESPN.

“Probablement [the most ever] dans ma carrière d’arts martiaux mixtes », a-t-il ajouté. «J’évalue 80 millions de dollars. Comme je l’ai dit, nous avons l’Australie et le Canada et l’Angleterre et l’Irlande – ça devrait être une bonne chose.

Une part importante du sac UFC 246 de McGregor sera détenue par sa part des revenus à la carte. Mieux le combat se vend, plus il gagnera d’argent.

McGregor n’a pas combattu depuis sa défaite contre Nurmagomedov, qui a marqué une tentative infructueuse de récupérer la ceinture légère de l’UFC. Son prochain combat le plus récent avant cela était un match de boxe à succès avec la légende invaincue Floyd Mayweather Jr., tandis que son deuxième combat le plus récent contre le MMA a eu lieu en 2016, lorsqu’il a éliminé Eddie Alvarez pour réclamer la ceinture légère. Parce qu’il détenait encore la ceinture UFC poids plume à l’époque, cela a fait de lui le premier combattant de l’histoire de l’UFC à détenir des titres dans deux catégories de poids simultanément. Il a 21-4 en compétition MMA.

Cerrone, d’autre part, vient de réaliser une paire de pertes d’arrêt pour les meilleurs prétendants légers Justin Gaethje et Tony Ferguson. Avant cela, il a remporté des victoires consécutives contre les prétendants légers Al Iaquinta et Alexander Hernandez, et une victoire des poids mi-moyens contre le “Platinum” Mike Perry. Cerrone détient les records de l’UFC pour le plus de victoires et le plus de finitions. Il a 36-13 au total.

Pensez-vous que Conor McGregor gagnera 80 millions de dollars pour son combat contre l’UFC 246?

