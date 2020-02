Conor McGregor bat le record de streaming établi par Logan Paul contre KSI alors que les revenus de l’UFC 246 approchent les 100 millions de dollars

Au cas où vous vous demanderiez toujours pourquoi Conor McGregor obtient à peu près tout ce qu’il veut, ne cherchez pas plus loin que les achats à la carte (PPV) de l’UFC 246 sur ESPN +, qui ont détrôné le match de boxe célébrité Logan Paul contre KSI pour devenir le plus événement en direct en streaming dans l’histoire.

Le résultat final? Environ un million d’achats, selon le PDG de Disney, Robert Iger.

Alors qu’un million ressemble à un désastre selon les normes «notoires», en particulier par rapport aux 2,4 millions que McGregor a marqués dans son combat contre Khabib Nurmagomedov, son combat contre Donald Cerrone n’était disponible qu’avec un abonnement ESPN +.

Dave Meltzer a plus:

Le prix de McGregor vs Cerrone a été augmenté à 64,99 $ en plus des 4,99 $ par mois pour être abonné ESPN +, ce qui signifie un peu moins de 70 $ au total. McGregor vs Cerrone aurait généré 70 millions de dollars sur la base de ces chiffres uniquement en revenus de streaming, ainsi qu’une porte en direct de 11 millions de dollars à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Cela n’inclurait pas les revenus de la télévision et du streaming à la carte en dehors des États-Unis, qui pourraient atteindre 20 millions de dollars.

McGregor prétend qu’il obtient plus de la moitié de la coupe.

McGregor devrait se battre pour le titre des poids légers plus tard cette année, mais il devra d’abord attendre que Khabib Nurmagomedov défende sa sangle de 155 livres contre le meilleur concurrent et ennemi de longue date Tony Ferguson.

Leur tête d’affiche du championnat aura lieu à l’UFC 249 en avril.