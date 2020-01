Conor McGregor bat Nate Diaz dans l’UFC 202 Classic

Conor McGregor a eu une multitude d’affrontements passionnants à l’intérieur de l’octogone de l’UFC au cours de sa carrière, mais aucun n’a été plus excitant que sa revanche avec Nate Diaz à l’UFC 202 en août 2016.

Diaz a stupéfait le Dubliner lors de sa première rencontre à l’UFC 196 quand il a secoué l’Irlandais, puis a profité d’une tentative de démontage mal avisée pour gagner la première place et le briser avec des grèves avant de verrouiller un étranglement arrière nu pour la victoire.

La réaction de McGregor à sa première défaite à l’UFC a impressionné tout le monde dans les coulisses de la MGM Grand Garden Arena cette nuit-là. Il s’est présenté à la conférence de presse d’après-combat, a admis ses erreurs – “J’étais inefficace avec mon énergie ce soir” – et s’est engagé à rendre un meilleur combattant.

Pas pour la première fois, il a tenu sa promesse.

Le match revanche a été réservé pour l’UFC 202, avec McGregor insistant pour que le combat soit à nouveau contesté au poids welter. Il ne s’agissait pas seulement de récupérer sa victoire, c’était de prouver un point. Gagner à 155 livres aurait laissé des points d’interrogation, et il ne voulait laisser aucun doute qu’il pourrait gagner à 170.

L’accumulation a comporté un moment de conférence de presse «notoire» lorsque Diaz et son équipe ont quitté l’événement après que McGregor se soit présenté avec une demi-heure de retard. Des mots ont été échangés à travers le David Copperfield Theatre, puis McGregor a lancé une salve de canettes Monster Energy chez Diaz et son équipe. Cela a conduit à une amende de l’UFC, mais n’a servi qu’à augmenter la température avant le match revanche déjà très attendu.

Les pesées, qui se sont déroulées dans la caverne de la Marquee Ballroom au MGM Grand, ont vu une mer d’humanité envahir la salle alors qu’un contingent irlandais bruyant rencontrait une armée tout aussi bruyante de fans de Diaz. La tension était similaire à celle d’un grand match de derby de football, mais le tempérament est resté en échec, même lorsque les deux protagonistes se sont affrontés.

Il a préparé le terrain pour une revanche épique qui restera dans l’histoire de l’UFC comme l’un des meilleurs événements principaux jamais vus à l’intérieur de l’octogone. McGregor a pris sa revanche sur Diaz en devançant une décision majoritaire après cinq tours à bout de souffle au T-Mobile Arena.

Un match de trilogie reste une possibilité, et bien que les cibles immédiates de McGregor puissent se trouver ailleurs, la perspective d’un troisième match entre le Dubliner et le natif de Stockton reste une possibilité excitante pour la paire plus loin sur la ligne.

Revivez la guerre classique de McGregor avec Diaz à l’UFC 202 dans la vidéo ci-dessus.

