Conor McGregor combattra ensuite Khabib Nurmagomedov, déclare Dana White

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il aimerait voir Conor McGregor combattre le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, lors d’un match revanche.

McGregor a remporté sa première victoire en MMA depuis 2016 samedi soir quand il a éliminé Donald Cerrone au premier tour de leur combat à l’UFC 246. Dès que le combat était terminé, il était déjà question de savoir qui serait le prochain adversaire de McGregor.

Jorge Masvidal et Kamaru Usman étaient présents à l’événement, donc les fans et les médias ont immédiatement spéculé que l’un ou l’autre pourrait être le prochain pour McGregor. Ce n’est pas le cas, dit White, qui dit que Nurmagomedov sera le prochain pour McGregor.

Voici ce que White a dit aux médias à propos de McGregor après l’UFC 246 (h / t MMAFighting.com).

«Il y a toujours du plaisir pour quelqu’un qui peut rivaliser avec Conor et tout le monde veut se battre contre Conor. Tout le monde voulait combattre Conor au cours des dernières années. Quand vous regardez ce qui a du sens, nous sommes à un endroit où Conor disait entrer dans le combat contre Khabib, il avait beaucoup de trucs personnels. Certains trucs auto-infligés, il avait des blessures et il avait toutes ces choses en cours, et il était obsédé par ce match revanche, car il sait qu’il n’avait pas 100% raison “, a déclaré White à propos de McGregor.

“Quand vous regardez cela pour Khabib, Khabib a 28-0, il est invaincu, et vous commencez à parler de l’héritage de cet enfant. Tout d’abord, à 28-0 dans ce sport, je me fiche de qui vous avez combattu, c’est difficile à faire. Eh bien, ce gars est un champion du monde. Après ce soir et avec la façon dont Khabib a remporté le combat la première fois et à quel point Khabib est devenu célèbre depuis ce premier combat, nous regardons (Marvin) Hagler- (Tommy) Hearns. (Muhammad) Ali- (George) Contremaître. Ali- (Joe) Frazier. Il s’agit d’un combat massif avec un attrait mondial. C’est le combat que vous faites. (McGregor contre Nurmagomedov) est le combat qui a du sens. C’est la lutte pour le titre de 155 livres. “

Cette nouvelle sera évidemment décevante pour Masvidal et Usman, qui salivaient probablement tous les deux à la perspective d’une lutte financière contre McGregor. Mais White et l’UFC obtiennent toujours ce qu’ils veulent, et si c’est une revanche avec Nurmagomedov et McGregor, c’est le combat.

Êtes-vous intéressé par Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov 2 ensuite ou préférez-vous voir McGregor combattre Jorge Masvidal ou Kamaru Usman?