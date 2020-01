Conor McGregor continue d’être une entreprise

Le premier paiement à la carte de l’UFC de l’année a lieu samedi avec l’UFC 246, et la populaire série «Embedded» de la promotion revient pour vous préparer.

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Dans l’événement principal, l’ancien champion simultané poids plume et poids léger Conor McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) revient après une absence de 15 mois pour affronter Donald Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC) dans un poids welter. combat. Dans le co-long métrage, l’ancienne championne des poids coq des femmes Holly Holm (12-5 MMA, 5-5 UFC) rencontre Raquel Pennington (10-7 MMA, 7-4 UFC).

Le cinquième épisode de «Embedded» suit les grandes stars en haut de la carte à leur arrivée à Las Vegas. Voici la description de l’UFC:

Dans l’épisode 5 de l’UFC 246 Embedded, le chef de file des poids welters Donald Cerrone récupère au Performance Institute aux côtés des masselottes Maycee Barber et Sabino Mazo et du Hall of Famer Forrest Griffin. Le poids de paille Alexa Grasso se prépare à combattre l’un de ses héros, et Conor McGregor aime la semaine de combat en tant que poids welter. Lors de l’Ultimate Media Day, Anthony «Showtime» Pettis et Diego Ferreira s’affrontent, tout comme Holly Holm et Raquel Pennington. UFC 246 Embedded est un blog vidéo en accès libre en coulisses menant au retour de Conor McGregor le samedi 18 janvier. Commandez le Pay-Per-View sur ESPNPlus.com/PPV

