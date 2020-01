Conor McGregor contre Donald Cerrone n’est pas facile à choisir

L’analyste du MMA Junkie, Dan Tom, décompose les meilleurs matchs de l’UFC. Aujourd’hui, nous regardons l’événement principal de l’UFC 246.

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Conor McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’9 ″ Âge: 31 Poids: 170 lb Atteindre: 74 ″

Dernier combat: perte de soumission à Khabib Nurmagomedov (6 octobre 2018)

Camp: SBG Ireland (Dublin, Irlande)

Style de posture / frappant: Southpaw / kickboxing

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Ancien champion UFC poids léger et plume

+ Titres Cage Warriors légers et poids plume

+ Ceinture marron de jiu-jitsu brésilien

+ 18 victoires KO

+ 1 soumission gagnante

+ 13 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Déménageur athlétique et agile

+ Excellent jeu de jambes

^ Gère bien la distance

+ Croix gauche précise

^ Ajuste bien les angles d’attaque

+ Arsenal de coups de pied divers

+ Meilleure défense de lutte / démontage

^ Base et équilibre solides

+ Sens aigu du grappling sous-estimé

+/- 1 combat de MMA au cours des 38 derniers mois

Donald Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 6’1 ″ Âge: 36 Poids: 170 lb Atteindre: 73 ″

Dernier combat: défaite de TKO contre Justin Gaethje (14 septembre 2019)

Camp: BMF Ranch (Nouveau-Mexique)

Position / style frappant: orthodoxe / muay thaï

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Plusieurs titres de muay thaï

^ 28-0 en tant que kickboxeur professionnel

+ 10 victoires KO

+ 17 soumissions gagnantes

+ 15 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Configurations de frappe intelligentes

^ Feinte, lit, réagit

+ Coups de tête dévastateurs

+ Genoux précis et interceptants

+ Coups de pied durs

^ Le plus débarqué de l’histoire de l’UFC

+ Capacité de lutte sous-estimée

^ Suppression de changement de niveau solide

+ Bon grappler de transition

+ Garde active et attaquante

+/- 4-9 contre les gauchers de niveau UFC

Point d’intérêt: fusillade de Southpaw au corral de Cowboy

L’événement principal de l’UFC 246 présente un affrontement stylistique amusant entre deux combattants qui chercheront finalement à contrôler l’espace.

Compte tenu de l’histoire de Donald Cerrone contre les grévistes gauchers qui peuvent faire pression, je peux comprendre pourquoi certains peuvent avoir des préoccupations au sujet de cette confrontation particulière pour “Cowboy”.

Cependant, la pression, en général, étant une menace courante tout au long de la carrière de Cerrone, le pro de 14 ans a aiguisé des éléments de son jeu pour l’aider à garder ses distances et à dissuader l’agression qui se dirige généralement vers lui.

Attaquant de muay thaï prononcé qui aime jouer dans l’espace, Cerrone a toujours embrassé son arsenal de coups de pied pour l’aider à évaluer et à maintenir sa gamme préférée. Cerrone porte également son genou à carreaux breveté au milieu, ce qui ajoute une couche cruciale à sa préservation dudit espace (en particulier lorsqu’il est opposé à une opposition plus courte).

Ces dernières années, le vétéran de 36 ans a prouvé qu’il fournissait bien plus que les coups de pied qui composent son dévidoir, montrant des progrès dans sa capacité à connecter des coups de poing à l’intérieur de la poche ou en combinaison.

Travaillant avec tout le monde, de Brandon Gibson à Joe Schilling, les itérations les plus récentes de Cerrone l’ont amené à déplacer sa tête et son torse hors ligne et à des angles, déchargeant ses coups avec des mécanismes légèrement différents qu’auparavant. Souvent, se frayant un chemin hors des échanges avec son crochet gauche, Cerrone alimentera son nouveau flux dans ses coups de tête dévastateurs, affichant un arsenal beaucoup plus symbiotique.

Quelles que soient les armes avec lesquelles Cerrone choisit de s’armer, il devra tirer rapidement compte tenu du démarrage rapide qui se dirigera probablement vers lui samedi.

Entrez l’Irlandais, Conor McGregor.

Bien qu’il soit souvent qualifié de contre-attaquant, McGregor dépend fortement de la pression pour l’aider à démarrer son rythme et à ouvrir des opportunités.

Fonctionnant à partir d’une position gaucher, McGregor dicte magistralement la distance, jetant des feintes et des contrefaçons qui prennent leur propre présence. L’ancien champion-champion commande un arsenal varié de frappes, qu’il lance des coups de pied avant, des coups de pied rotatifs ou des crochets de pelle.

Cependant, ces armes sont principalement utilisées dans un effort de rapprochement pour amener les adversaires de McGregor dans sa zone de mise à mort préférée.

Outil bien connu dans la timonerie du combattant irlandais, la croix gauche de McGregor est à peu près aussi dynamique que possible. Qu’il lance sa gauche depuis des glissements intérieurs par-dessus ou en prenant l’angle intérieur du comptoir, le placement du phénomène de 31 ans est vierge.

Ce qui est le plus impressionnant dans la précision de McGregor, c’est la façon dont il utilise les angles pour s’adapter à son opposition venant en sens inverse (qui essaient généralement d’entrer ou de s’échapper le plus loin possible du côté puissance). De ses descentes sur le côté, à la façon dont McGregor fait pivoter ses pieds, tous permettent au combattant SBG Ireland de lancer ses coups de poing sous diverses formes.

Cela dit, le problème potentiel de la position quelque peu tranchante de McGregor est que la répartition du poids peut le laisser ouvert aux coups de pied dans la jambe, ce qui était quelque chose que des combattants comme Dennis Siver, Dustin Poirier et Max Holloway ont pu marquer avec constance malgré leur perte. Étant donné que Cerrone est le combattant qui a obtenu le plus de coups de pied dans l’histoire de l’UFC, je serai curieux de voir si McGregor choisit de garder sa défense quelque peu irréfléchie contre les coups de pied ou devient plus diligent avec ses contrôles pour ce match.

McGregor ne se contente pas d’attraper des coups de pied et de contrer, mais le fait généralement en attrapant le coup de pied et en balayant la jambe opposée, ce qui pourrait être délicat contre un calibre de botteur comme Cerrone, qui a également un jeu de garde méchant sur lequel se rabattre.

Point d’intérêt suivant: rappels de lutte

