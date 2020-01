Conor McGregor contre Donald Cerrone [Vídeo Repetición] Couverture, résultat, gagnant

Conor McGregor revenir à l’Octogone dans la nouvelle année. Du moins, c’est ce que l’ancien champion de deux divisions de UFC.

La date à laquelle McGregor remontera à l’hexadrilátero sera le 18 janvier. La scène est la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada.

L’adversaire? Eh bien, nous nous attendons certainement à un grand combat.

McGregor vs Cerrone c’est un combat de rêve aux yeux de presque tous les fans du combat; Un affrontement entre deux des finalistes les plus féroces de MMA et les personnalités les plus convaincantes. Qui gagnerait? La réponse clichée serait “les fans”. La vraie réponse est plus difficile à déterminer.

Examinons de plus près la confrontation.

Frapper

McGregor et Fermé Ce sont tous les deux des attaquants de haut niveau, comme en témoignent les 28 victoires à élimination directe combinées entre eux. Cela dit, ils sont assez différents dans leurs approches du côté surprenant de l’arsenal du MMA.

McGregor attaques à partir d’une position latérale avec les mains basses, et repose principalement sur l’offensive. Au début de sa carrière, il avait l’habitude de lancer des coups de pied, en particulier des coups de pied rotatifs pour ouvrir les défenses de son adversaire, mais cette partie de son jeu a presque disparu au cours de ses derniers combats. Il a frappé la plupart de ses victimes récentes, des combattants comme José Aldo et Eddie Alvarez, avec ses poings.

Fermé, quant à lui, privilégie une approche d’attaque plus traditionnelle basée sur le muay thai. Il s’appuie fortement sur le jab et est plus dangereux lorsqu’il peut trouver une ouverture pour son coup de pied à une vitesse fulgurante. Demandez simplement à vos anciennes victimes, Alexander Hernandez, Matt Brown, Jim Miller, John Makdessi, Adriano Martins et Melvin Guillard, qui ont atteint leurs objectifs à la suite de leurs coups de pied à l’étage.

Cela dit, Fermé Il a déjà été touché, souvent avec des résultats désastreux, plus récemment lors de combats avec Justin Gaethje, Jorge Masvidal et Darren Till. McGregor, d’autre part, n’a jamais été en danger sur ses pieds, à l’exception de certains moments incertains dans ses combats avec Nate Díaz et Khabib Nurmagomedov. Il n’a certainement jamais été éliminé.

McGregor Il a également terminé plus de combats avec ses mains que Cerrone. L’Irlandais a 18 victoires KO ou TKO dans son record, tandis que l’Américain n’en a que 10.

Le coup de Fermé ne doit pas être sous-estimé, mais sur le papier, un match de kickboxing entre ces deux est celui qui McGregor va perdre

Avantage: McGregor

Grappling

D’accord Fermé Il mérite de vrais accessoires pour son hit, ce n’est qu’une petite partie de son jeu. Il ne serait pas exagéré d’appeler l’Américain l’un des combattants les plus complets du MMA. Cela vous donne des options.

Lorsqu’un combat ne passe pas par les pieds, par exemple, il peut recourir à ses belles démolitions à deux pattes, qui sont toujours une surprise pour un combattant qui attaque à partir d’une position aussi droite. Une fois sur le tapis, Fermé Il flotte magnifiquement d’une position à une autre, et cela fait longtemps qu’il pleut des coups de la montagne et poursuit les expéditions.

McGregor, quant à lui, n’est pas aussi efficace sur le terrain. C’est en partie parce qu’il est si bon de frapper que traiter intentionnellement serait idiot, et en partie parce que ce n’est tout simplement pas si bon à gérer. En fait, il ne commence presque jamais à lutter contre les échanges. À l’exception d’une démolition désespérée lors de son premier combat avec Diaz, qui l’a conduit à être soumis, il est difficile de se souvenir d’une occasion où il a tenté de forcer un combat.

Cela dit, McGregor Il a un taux de défense contre la démolition respectable de 70%, selon UFCStats.com. Il a également démontré une capacité de codage solide lorsque cela était nécessaire. Les gens oublient le bon coup de X-guard qui a frappé Diaz la première fois qu’ils se sont battus.

Cependant, parlez plus de la capacité d’adhérence McGregor serait de saisir des pailles. Fermé Vous l’avez totalement vaincu dans cette catégorie.

Avantage: Cerrone

Soumissions

Étant donné que Fermé il a un net avantage sur McGregor En termes de combats, cela ne devrait pas nous surprendre qu’il est également beaucoup plus compétent pour mettre fin aux combats de soumission.

L’Américain a terminé 17 de ses 36 victoires professionnelles par soumission, y compris des victoires mémorables sur Mike Perry, Alex Oliveira et Edson Barboza. Bien que son coup de tête soit peut-être son arme la plus célèbre, il a mis fin à de nombreux combats avec son jujitsu, souvent après avoir laissé tomber son ennemi avec un coup de pied.

McGregor Il a eu un succès exponentiellement inférieur dans le département de soumission, bien qu’il soit utile de le répéter, en partie parce qu’il élimine la plupart de ses adversaires. En 21 victoires en carrière, il n’a gagné qu’une seule fois par soumission: une défaite nue de Dave Hill, à l’époque de sa salade en tant que combattant de Cage Warriors.

McGregor Il a également été envoyé plusieurs fois. En fait, ses quatre défaites professionnelles sont survenues par soumission, une statistique inquiétante qui aborde un éventuel combat avec Fermé.

Basé uniquement sur ces détails, McGregor présentation Fermé Cela semble extrêmement improbable. Quand on considère le fait que Fermé Il n’est apparu qu’une seule fois dans sa carrière de 50 combattants, cela semble franchement impossible.

Avantage: Cerrone

Facteur X

Facteur McGregor X: motivation

La motivation de McGregor C’est une question depuis qu’il a gagné un milliard de dollars pour la boxe avec Floyd Mayweather en 2017. Après avoir remporté un autre gros salaire pour avoir combattu Khabib Nurmagomedov en 2018 et avoir vendu des centaines de millions de dollars dans son propre whisky n ° 12, c’est un facteur encore plus difficile à ignorer.

L’argent et le succès ne sont clairement plus un moteur pour lui. Il les a déjà. Alors qu’est-ce qui vous motive à vous battre? Lui et ses entraîneurs vous diront qu’il aime la compétition, mais cet amour est-il assez fort pour le pousser à travers un camp d’entraînement épuisant de huit semaines? Cela vous gardera-t-il suffisamment motivé pour consacrer chaque instant éveillé à la tâche de battre Fermé?

Ce sont des questions extrêmement justes, et si la réponse est autre chose que oui, il est probable que vous passerez une nuit difficile contre Fermé. Il pourrait même se retrouver sous le Jumbotron après avoir mordu le tibia de son ennemi.

Facteur Cerrone X: durabilité

Fermé Il a une grande réputation parmi les fans de combat. Dans l’esprit de l’UFC 244, disons que vous êtes considérée comme l’une des mères les plus UFC. Il combattra n’importe qui, n’importe où, à tout moment, et il peut mettre fin à ses combats dans presque toutes les positions.

Cependant, un facteur contraire à cette réputation est la durabilité des Fermé, ou son absence. Ces dernières années, il a été secoué à plusieurs reprises et finalement mis KO à plusieurs reprises. En regardant en arrière, il a toujours montré une faiblesse pour les tirs corporels et une attaque de pression basée sur le volume. Vous souvenez-vous de sa défaite de 66 secondes par KO technique contre Rafael dos Anjos en 2015? C’était un vol.

Il est peu probable qu’un attaquant mesuré McGregor essaimer à Fermé comme deux Anjos l’ont fait, mais l’Irlandais a le pouvoir de blesser Fermé chaque fois qu’il le touche, soit sur la tête, soit plus probablement sur le corps.

VousFermé est-il courageux? Absolument. Est-ce à dire que vous pouvez supporter beaucoup de punitions? L’histoire dit non. Contre un combattant comme McGregor, qui a apparemment du C-4 dans ses gants, ce n’est pas une bonne chose.

Conor McGregor contre Donald Cerrone LIVE

Fermé Il a plus de façons de gagner.

C’est complètement au-dessus McGregor en termes de combats et de jiu-jitsu, et pourrait entraîner la star irlandaise en enfer si les démolitions commencent à se matérialiser. Fermé il a aussi un jeu assez intelligent pour gagner par KO, même contre quelqu’un comme McGregor. Lorsque vous tenez compte des questions sur la motivation des McGregor, il est facile de comprendre pourquoi tant de fans choisissent en toute confiance Fermé dans cette confrontation possible.

Malgré que Fermé il a beaucoup plus d’outils, cependant, il est encore plus facile d’imaginer une victoire de McGregor.

Fermé Je pourrais avoir un peu de succès tôt, en atterrissant avec des coups de pied et des coups de poing. Je pourrais essayer et même réussir une démolition.

McGregorCependant, il est suffisamment défensif pour éviter les ennuis lors de tout échange de combat et se remettre sur pied. Et plus il a de temps sur ses pieds, plus il a de temps pour porter un coup pour terminer le combat.

Tous les signes indiquent McGregor parviendra à lancer Fermé à un moment donné avec un bon coup. Toujours à l’image de la patience, les Irlandais pouvaient laisser Fermé se relever. Je pourrais même le faire plus d’une fois. Finalement, cependant, quand il blessera son ennemi avec un coup qu’il considère suffisamment nuisible, il le suivra au sol et le terminera avec des coups de poing.

Fermé Il a été mis KO par Darren Till et Jorge Masvidal, et plusieurs autres. S’ils peuvent le faire, McGregor Je peux probablement aussi.

Prédiction: Conor McGregor Vaincre Donald Cerrone par TKO au deuxième tour.

