Conor McGregor contre Jorge Masvidal n’a pas de sens

Le président de l’UFC, Dana White, a d’autres idées pour Conor McGregor et Jorge Masvidal.

Masvidal était présent samedi à l’UFC 246 pour regarder McGregor combattre Donald Cerrone en tête d’affiche, espérant un résultat particulier: une victoire de McGregor, afin qu’il puisse obtenir son combat à gros sous.

Masvidal portait la même robe Versace que McGregor portait lors de la préparation de son combat de boxe Floyd Mayweather, essayant d’envoyer un message à McGregor qu’il est ici et attend.

Bien que McGregor ait accompli le travail de façon spectaculaire en terminant Cerrone en moins d’une minute, White a déclaré lors de la conférence de presse d’après-combat que McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) contre le champion de la “BMF” Masvidal (35-13 MMA, 12-6 UFC) n’est pas le meilleur combat qu’il veut faire.

White a d’autres combats en tête pour les deux gars.

“Si Conor et Masvidal se battent, aucun d’eux n’a même un titre, bien que Conor veuille son titre de” BMF “”, a déclaré White. “Mais il n’a pas de championnat du monde, donc Khabib est le combat à faire. C’est aussi énorme pour l’héritage de Khabib. Je veux dire, s’il bat Conor McGregor, puis il bat Tony Ferguson, puis il bat encore Conor McGregor, c’est comme ça que ce gamin, quand il prend sa retraite, il a 30 ans et 0, et il bat tous les meilleurs. Moi, vous et tout le monde sait que c’est le combat à faire. C’est le combat. Le (autre) combat est Masvidal et Usman. »

White a initialement exprimé ses inquiétudes à propos de McGregor combattant au poids welter, disant que Masvidal serait trop grand pour lui, mais il admet qu’après la performance de McGregor samedi soir, il a fini de douter de lui.

“J’ai été époustouflé”, a déclaré White. «Il avait l’air incroyable. Vous n’entendrez pas un autre coup d’œil sur moi à propos des combats à 170 ans. Je sais qu’il y a toujours des critiques, et il y a toujours quelqu’un qui a une opinion. Les gens vont dire que “ Cowboy ” a été abattu, ce qui est un taureau total (explétif), et Conor McGregor est sorti, il a regardé vite, il a frappé fort, il avait un plan de match et il a terminé un enfant vraiment dur qui est venu gagner . “

McGregor a une ligne de combattants qui cherchent à mettre la main sur McGregor, mais si c’était uniquement aux Blancs, le match revanche Khabib Nurmagomedov est le suivant.

Le champion des poids légers de l’UFC, Nurmagomedov, a soumis McGregor à une performance assez dominante à l’UFC 229, mais avec le mauvais sang qui se préparait et la bagarre qui a suivi, il semble qu’il y ait une affaire inachevée.

“Quand vous regardez ce qui a du sens, nous sommes dans un endroit où Conor disait entrer dans le combat contre Khabib, il avait beaucoup de trucs personnels, certains trucs auto-infligés”, a déclaré White. «Il a été blessé. Il avait toutes ces choses en cours, et il était obsédé par cette revanche car il savait qu’il n’avait pas 100% raison.

«Quand vous regardez cela pour Khabib, Khabib est 28-0. Il est invaincu, non? Vous commencez à parler de l’héritage de cet enfant – tout d’abord, aller 28-0 dans ce sport, je me fiche de qui vous avez combattu, c’est difficile à faire, non? Ce gars est un champion du monde, et après ce soir et avec la façon dont Khabib a gagné la première fois et à quel point Khabib est devenu célèbre depuis ce premier combat, nous regardons comme Hagler-Hearns. Nous regardons Ali-Foreman, Ali-Frazier. Il s’agit d’un combat massif avec un attrait mondial. C’est le combat que vous faites. C’est le combat qui a du sens. C’est pour le titre de 155 livres. “

Mais d’abord, Nurmagomedov doit passer par Tony Ferguson à l’UFC 249 le 18 avril, ce qui signifie qu’une revanche potentielle entre lui et McGregor ne se produira pas avant l’automne.

Avec le plan de McGregor pour une année active, il pourrait finir à nouveau en compétition avant le dernier trimestre de l’année.

