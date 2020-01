Conor McGregor contre Justin Gaethje au poids welter? Kavanagh le veut

Alors que le monde MMA se demande si Conor McGregor devrait faire face à Khabib Nurmagomedov, Jorge Masvidal ou Kamaru Usman, son entraîneur-chef a révélé qu’il avait d’autres idées pour son élève vedette.

S’exprimant sur “Ariel Helwani’s MMA Show”, l’entraîneur John Kavanagh a déclaré qu’il aimerait voir McGregor rester au poids welter, mais faire face à un adversaire différent de ceux qui sont largement évoqués.

L’ancien champion à deux divisions McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC), est devenu le premier combattant de l’histoire de l’UFC à marquer des finitions dans trois catégories de poids différentes, poids plume, poids léger et, plus récemment, une finition de 40 secondes sur Donald Cerrone à l’UFC 246, à 170 livres.

Il y a beaucoup d’options à venir pour McGregor, mais Kavanagh aimerait le voir verrouiller les cornes avec Justin Gaethje (21-2 MMA, 4-2 UFC), un combattant qui pense qu’il aurait dû être celui qui se tenait de l’autre côté de McGregor à l’UFC 246.

“Justin Gaethje à 170 ans”, a déclaré Kavanagh. «Ce serait ma préférence personnelle… parce qu’il est un autre poids léger. Aucun d’eux n’a à perdre du poids et l’objectif – je serai prudent avec mes mots ici – le genre de vision est de récupérer cette ceinture de 155 livres, donc c’est un pas vers cela. “

Et pourquoi poids welter? Kavanagh dit qu’il ne voit pas l’intérêt de réduire McGregor à 155 livres à moins que cela en vaille vraiment la peine.

“Je ne vois pas la raison pour laquelle il coupe du poids à moins qu’il y en ait un important – il doit y avoir une ceinture sur la ligne”, a déclaré Kavanagh. «Sinon, pourquoi le ferait-il? Alors oui, restez à ce poids, ne perdez pas de poids et puis quand le gros arrive, perdez les 15 derniers livres. “

McGregor n’a pas concouru en 2019 et a déclaré qu’il voulait être actif en 2020. Avec le combat pour le titre léger de l’UFC entre le champion Nurmagomedov et Tony Ferguson prévu pour l’UFC 249 le 18 avril, Kavanagh dit qu’il s’attend définitivement à ce que McGregor revienne à l’intérieur les deux prochains mois, et j’espère à peu près au moment du combat pour le titre léger, il est donc sur le même calendrier que le combattant qui émerge avec le titre léger.

“Je serais très surpris s’il n’allait pas participer avant l’été”, a déclaré Kavanagh. “Il y a eu des pourparlers de mars ou avril, donc (il) va certainement participer à la compétition avant l’été. Ce que je pense serait logique, c’est que nous nous préparons, nous nous préparons pour le combat d’avril (et) si l’un de ces gars n’a pas la chance de pouvoir faire la marche, nous sommes prêts à partir et ensuite si ce n’est pas le cas là, si les gars réussissent, programmez-en un dans quelques semaines et ensuite vous êtes en quelque sorte sur la même chronologie que ces gars pour un combat quelques mois après. “

