Conor McGregor contre Justin Gaethje aurait déjà une date à tenir

Tout semble indiquer que les Irlandais Conor McGregor et l’américain Justin Gaethje ils ont une date de retour à l’octogone de la UFC. Ils viennent tous les deux de battre le même rival, Donald cerrone, “Le notoire” il l’a fait le 18 janvier 2020 dans le UFC 246, tandis que “Le point culminant” l’a fait le 14 septembre 2019 dans le UFC sur ESPN + 16. Dans une interview avec le journaliste Ariel Helwani, Ami et coach de Conor, Owen Roddy, a déclaré que le plan de McGregor est de se battre au milieu de l’année: «Le plan est de se battre le 11 juillet. Je pense que d’ici là tout redeviendra normal. J’ai les doigts croisés et je pense que tout le monde a les doigts croisés pour ce combat. C’est peut-être avec (Justin) Gaethje. On parle beaucoup de lui. C’est un combattant passionnant. J’aimerais voir ce combat et je pense que tout le monde. Mais, pour être honnête, je pouvais combattre n’importe qui. Tout le monde devrait être prêt à voir Conor revenir en juillet », a déclaré Roddy.

L’Irlandais de 34 ans a 22-4 ans dans sa carrière professionnelle en arts martiaux mixtes, 3-1 lors de ses 4 derniers combats dans la UFC, la défaite a été celle qu’il a subie contre le champion de la division Léger, le Russe Khabib Nurmagomedov. Pour sa part Justin Gaethje, qui a 31 ans, a une fiche de 21-2 et vient avec une séquence de trois victoires consécutives, contre James Vick le 25 août 2018, Edson Barboza le 30 mars 2019 et la lutte susmentionnée contre Donald cerrone.