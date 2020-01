Conor McGregor, ‘Cowboy’ Cerrone et Holly Holm dirigent les salaires finaux de l’UFC 246

Conor McGregor a fait un énorme 76250 $ par seconde pour sa performance samedi soir dernier à l’UFC 246.

Il n’a fallu que 40 secondes à l’ancien champion des deux divisions pour terminer Donald «Cowboy» Cerrone dans le main event, où il a remporté un salaire de 3 millions de dollars pour ses efforts. McGregor a également gagné 50 000 $ supplémentaires pour «Performance of the Night», portant son sac à main à 3 050 000 $.

Les salaires divulgués sont une gracieuseté de la Nevada State Athletic Commission, mais n’incluent pas les primes à la carte ou les primes discrétionnaires versées par l’UFC.

Quand tout sera dit et fait, McGregor devrait faire une somme beaucoup plus élevée que l’argent divulgué révélé par la Commission du Nevada, bien que ces chiffres définitifs ne soient pas rendus publics.

Pour sa part, Cerrone a remporté un salaire de 200 000 $ dans un effort perdant. Il était toujours finalement le deuxième combattant le mieux payé de la carte, même sans 200 000 $ supplémentaires qui auraient été payés avec une victoire.

L’ancienne championne des poids coq des femmes, Holly Holm, a également remporté 200 000 $ après sa victoire contre Raquel Pennington lors du co-événement principal. Holm a gagné 150 000 $ à l’avance et 50 000 $ supplémentaires ont été versés en prime.

L’UFC a également versé cinq primes de performance pour la première fois, quatre athlètes à l’extérieur de McGregor gagnant les 50 000 $ supplémentaires à la fin de la soirée.

Voici les salaires complets divulgués pour l’UFC 246: McGregor vs Cowboy, y compris les bonus post-combat révélés par l’UFC.

Conor McGregor: 3 050 000 $ – 3 millions de dollars sans bonus, plus 50 000 $ pour «Performance of the Night»

Donald «Cowboy» Cerrone: 200 000 $

Holly Holm: 200 000 $ – 150 000 $ à montrer, 50 000 $ à gagner

Raquel Pennington: 63 000 $

Aleskei Oleinik: 200 000 $ – 75 000 $ pour montrer, 75 000 $ pour gagner plus 50 000 $ pour «Performance of the Night»

Maurice Greene: 30 000 $

Brian Kelleher: 96 000 $ – 23 000 $ à montrer, 23 000 $ à gagner plus 50 000 $ pour «Performance of the Night»

Ode Osbourne: 10 000 $

Anthony Pettis: 155 000 $

Carlos Diego Ferreira: 150 000 $ – 50 000 $ à montrer, 50 000 $ à gagner plus 50 000 $ pour «Performance of the Night»

Roxanne Modafferi: 62 000 $ – 31 000 $ à montrer, 31 000 $ à gagner

Maycee Barber: 29 000 $

Andre Fili: 55 000 $

Sodiq Yusuff: 54 000 $ – 27 000 $ à montrer, 27 000 $ à gagner

Tim Elliott: 31 000 $

Askar Askarov: 20 000 $ – 10 000 $ à montrer, 10 000 $ à gagner

Drew Dober: 160 000 $ – 55 000 $ pour le spectacle, 55 000 $ pour gagner plus 50 000 $ pour «Performance of the Night»

Nasrat Haqparast: 25 000 $

Aleksa Camur: 20 000 $ – 10 000 $ à montrer, 10 000 $ à gagner

Justin Ledet: 20 000 $

Sabina Mazo: 24 000 $ – 12 000 $ à montrer, 12 000 $ à gagner

JJ Aldrich: 30 000 $

Claudia Gadelha: 54 000 $ – a payé son argent de spectacle après l’annulation de son combat avec Alexa Grasso.