Conor McGregor croit qu’il peut lire Donald Cerrone comme un livre pour enfants

Bien qu’il y ait eu une ambiance et un ton différents à Conor McGregor lors de la conférence de presse de l’UFC 246, il a livré un autre one-liner classique avant son combat contre Donald “Cowboy” Cerrone.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se préparerait pour Cerrone et son plan de match à l’UFC 246, McGregor a livré une réponse pleine d’esprit où il pense pouvoir lire “Cowboy” comme un livre pour enfants.

“Vous savez, je peux lire Donald, je l’aime beaucoup, c’est un bon gars mais je peux lire Donald comme un livre pour enfants pour être honnête. C’est un bon combattant, il a de bons tours dans sa manche, je connais les tours qu’il a, et je sais ce qu’il planifie et ce qu’il espère réaliser mais nous sommes bien préparés et nous verrons dans la nuit, ça va être une bonne nuit. “

Avec le plus grand nombre de victoires et de finitions de l’histoire de l’UFC, Donald «Cowboy» Cerrone arrivera avec un CV bien respecté contre l’ancien champion des poids plumes et des poids légers, bien que les chances soient en faveur de McGregor.

Plus particulièrement connu pour ses coups de grâce à la tête, Cerrone a déclaré qu’il prévoyait de faire des grèves avec McGregor, bien que beaucoup aient prétendu que ses meilleures chances de gagner le combat étaient en utilisant sa lutte et son jiu-jitsu sur le terrain. Cerrone a expliqué comment il espérait que le combat irait contre McGregor et lors de la conférence de presse de mercredi, il a déclaré qu’il emmènerait son fils en vacances après le combat.

Bien qu’il ait un doublé qui pourrait être ajouté à son résumé des citations de conférence de presse, McGregor a expliqué pourquoi il avait changé de ton avant la lutte contre Cerrone, et a déclaré qu’il n’y aurait pas de mauvais sang le soir de la bataille.

Conor à l’approche de ne pas parler de poubelle: “Je suis aussi réel que possible. Je réagis à la situation. Cette situation semble être un peu différente. Il n’y a rien de faux, rien de faux.” # UFC246

Comment prévoyez-vous que l’événement principal entre Conor McGregor et Donald Cerrone se déroulera à l’UFC 246 ce samedi?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPenn.com le 15/01/2020