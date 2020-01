Conor McGregor, Dana White, Amanda Nunes et plus de commentaires sur le décès de Kobe Bryant

– Le décès de Kobe Bryant a frappé le monde entier et la communauté MMA a eu ses propres réactions au cours des derniers jours, notamment Conor McGregor, Dana White et bien d’autres. Vous pouvez voir les réactions de Twitter de White, Amanda Nunes, Cris Cyborg, Daniel Cormier et plus, ainsi que les commentaires de McGregor sur la tragédie depuis son apparition aux Grammy Awards dimanche.

“Ah, c’est une très, très triste nouvelle”, a déclaré McGregor. “C’est emblématique que – je suis ici et il avait l’habitude de jouer dans cette arène en tant que wlel, vous savez? C’est une triste nouvelle; a également perdu sa fille et – je ne sais pas. Il est difficile de se lever pour cet événement. Je suis très content d’être ici, mais je suis triste en même temps, donc je ne sais pas. C’est juste une période très triste. “

McGregor a ajouté: «Pour moi, la première fois que je suis venu en Amérique, Kobe était l’une des grandes stars et l’un des hommes qui ont sauté le pas. Nous ne comprenons pas trop le basket-ball chez nous, mais Kobe, sa star transcende le sport. Un grand homme et j’aurais adoré le rencontrer. C’est une journée très triste. “

Plus de réaction à la mort de Kobe Bryant de Conor McGregor qui assistait aux Grammy Awards hier soir. (via @FoxNews) pic.twitter.com/uG2XBmAIEg

– Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 27 janvier 2020

RIP 😔 pic.twitter.com/2WltryiF2W

– Dana White (@danawhite) 26 janvier 2020

RIP, tu vas me manquer champion 😢 #mamba # 5xchamp #lakers #father #husband #entrepreneur pic.twitter.com/PfzeRqqf2x

– Daniel Cormier (@dc_mma) 26 janvier 2020

RIP @kobebryant une tragique perte de vie. Des pensées et des prières vont à toute la famille Bryant. Donc très désolé pic.twitter.com/Cv3TDRDcdz

– Big John McCarthy (@JohnMcCarthyMMA) 26 janvier 2020

Rip pic.twitter.com/tO1GicrqS7

– Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) 26 janvier 2020

Terriblement triste 😭

RIP à une légende qui comptait tant pour beaucoup. On se souviendra toujours de vous comme du champion que vous êtes.🙏 pic.twitter.com/xRVuSf157X

– Francis Ngannou (@francis_ngannou) 26 janvier 2020

RIP Mamba 😢 https://t.co/pmHZIhVAPi

– Curtis Blaydes (@ RazorBlaydes265) 26 janvier 2020

En aucune façon. Si triste 🙏🏼 https://t.co/xZNIXCg4c1

– Frankie Edgar (@FrankieEdgar) 26 janvier 2020

Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur que je traverse avec cette tragédie de perdre mon neice Gigi et mon frère @kobebryant Je t’aime et tu vas nous manquer. Mes condoléances vont à la famille Bryant et aux familles des autres passagers à bord. IM SICK DROIT MAINTENANT pic.twitter.com/pigHywq3c1

– SHAQ (@SHAQ) 26 janvier 2020

Merci de nous avoir inspiré et d’avoir enseigné l’état d’esprit sur la façon d’être génial, de travailler dur et de pratiquer votre discours sur le fait d’être «le premier au gymnase et le dernier» «out Merci d’être une telle inspiration!

RestEasy🏀GOAT @kobebryant @ufc pic.twitter.com/sBzpvE0icw

– Charles Rosa (@CharlesRosaMMA) 27 janvier 2020

🙏❤️ @kobebryant, le monde vous manquera, mais votre héritage restera éternel grâce aux changements que vous avez contribué à créer dans les communautés. @Lakers pic.twitter.com/Y66be8huFe

– Championnat du Grand Chelem Cris Cyborg (@criscyborg) 27 janvier 2020

Comme beaucoup de fans à travers le monde, je n’ai pas eu la chance de rencontrer Kobe. Mais quand les choses sont devenues difficiles pour moi, choisir de travailler plus dur dans l’obscurité, choisir d’essayer d’être meilleur aujourd’hui qu’hier, choisir la mentalité Mamba, https://t.co/HRXe1VTIrK

– Max Holloway (@BlessedMMA) 27 janvier 2020

ce sont les choses dont mon équipe et moi avons le plus parlé et effectivement adoptées. Il avait tous les records de scores que vous pourriez souhaiter, mais je lui suis très reconnaissant pour ces aides à ma vie.

– Max Holloway (@BlessedMMA) 27 janvier 2020