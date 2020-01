Conor McGregor de l’UFC 246 a évité le 12 et les guerres de gymnastique brutales avant le combat de Donald Cerrone

L’une des choses que Conor McGregor a abandonnées en préparation de sa prochaine bataille contre Donald Cerrone à l’UFC 246 ce samedi soir (18 janvier 2020) à Las Vegas, Nevada, était les boissons alcoolisées. Mais, il y a peu de temps, il se mettait à bourdonner sur ses propres provisions pendant le camp de combat.

Lors d’un récent sit-down avec ESPN, McGregor a révélé que lors de son camp d’entraînement pour son combat pour le titre des Lightweight contre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 en octobre 2018, il buvait à peu près tout ce que son cœur désirait.

«Je buvais tout le temps la semaine dernière. J’étais sur l’émission Conan O’Brien [drinking],” il a dit.

S’étant abstenu de boire de l’alcool au cours des quatre derniers mois, McGregor ne peut expliquer la raison pour laquelle il a ressenti le besoin de s’alimenter en alcool avant l’un des combats les plus importants de sa carrière (qu’il a fini par perdre).

«Pas dans cette mesure, non. Je ne sais pas [why I did it]. J’avais ce venin en moi ou quelque chose comme ça. “

“Notorious” a également révélé qu’il se livrerait à toutes les guerres dans le gymnase à des moments étranges de la journée, parfois sans équipement de protection. Et par guerres, il signifie littéralement assommer les gens avant de sortir pour faire plus de fête.

«J’avais des gens enfermés dans un hôtel de cette partie du monde», a-t-il expliqué. «Et je les appelais et organisais un combat. Alors, ils venaient de l’hôtel pour aller à la salle de gym et se disputaient.

«Pas de garde-tête, un combat», a-t-il poursuivi. “Je gagnerais. Nous aurions une guerre et je gagnerais. Je mettrais le gars hors de moi et j’allais fêter ça et je reviendrais dans trois jours. “

Pressé de révéler plus de détails sur ce qu’il faisait exactement, l’Irlandais fougueux ne renverserait pas les fèves.

“Ne pas faire ce que j’aurais dû faire”, a-t-il expliqué. «Je ne vivais tout simplement pas la vie que je devrais vivre. Mais je n’y retourne pas, je suis dans un super endroit maintenant. C’est ça. J’ai fait des erreurs et j’ai été assez homme pour les admettre et les corriger et c’est ce que j’ai fait. “

McGregor n’est pas le premier combattant à révéler de si sombres secrets. Si vous vous souvenez, Jon Jones a tristement affirmé qu’il avait fait la fête avant ses premiers combats contre Alexander Gustafsson et Daniel Cormier.

“Bones”, cependant, s’est avéré victorieux à ces deux occasions, donc il n’a jamais utilisé cela comme excuse pour sa performance, mais plus encore pour coller un autre poignard dans le cœur de “The Mauler” et “D.C.”

Néanmoins, McGregor est catégorique: il ne fait rien qu’il ne devrait pas être en avance sur son combat de retour très attendu, ce qui explique probablement pourquoi les médecins de l’UFC sont étonnés de son état physique maximal cette fois-ci.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end. ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 246: «McGregor vs. Cerrone», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.