Conor McGregor déchire Khabib en se déclarant «le plus grand»

Bien que la version 2020 de Conor McGregor ait montré un côté différent de l’ancien champion de l’UFC à deux divisions, ne vous y trompez pas: “The Notorious” est toujours aussi arrogant.

McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC), qui n’a pas participé depuis un bref TKO de Donald Cerrone à l’UFC 246 en janvier, vit en quarantaine comme la plupart des pays du monde. Il a été un grand partisan de la sensibilisation aux coronavirus dans son Irlande natale et dans le monde, et le temps passé chez lui lui a également donné le temps de réfléchir.

McGregor s’est demandé mercredi sur les réseaux sociaux où sa main gauche dévastatrice, qui a produit tant de KO en carrière, se classe parmi les armes les plus dangereuses de l’histoire du MMA. Il l’a classé au sommet, se plaçant au-dessus de la lutte contre son rival et actuel champion léger de l’UFC Khabib Nurmagomedov, ainsi que d’autres personnalités notables (via Twitter).

Conors main gauche. Coup de pied avant d’Anderson. Brassard Rondas. La bombe d’Hendo. Crocops high kick. Le coup de pied latéral de Jon aux genoux encore et encore et en fait la seule chose à ce stade? Khabibs petite chose enveloppement de jambe de sirène qu’il fait. Quel sport! Qui est le plus grand, vous le savez déjà.

McGregor a ensuite supprimé son tweet.

Naturellement, le commentaire de McGregor a suscité des réponses venimeuses. Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC), bien sûr, a utilisé son “ petit truc de jambe de sirène ” en route pour battre McGregor par une soumission de quatrième ronde à l’UFC 229 en octobre 2018.

On ne peut nier que la main gauche de McGregor est un outil puissant, cependant. Cela l’a aidé à remporter des victoires impeccables dans le combat contre Jose Aldo et Eddie Alvarez pour remporter l’or poids plume et poids léger.

Si McGregor doit à nouveau porter un titre UFC, il est presque certain que sa frappe de signature jouera un grand rôle pour y arriver.

