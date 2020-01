Conor McGregor déchire l’affiche de Jose Aldo au bar de Rio

Conor McGregor et Donald Cerrone donneront le coup d’envoi du calendrier de télévision à la carte de l’UFC 2020 le 18 janvier lorsqu’ils feront la une de l’UFC 246 à Las Vegas. Le combat sert de retour très attendu de McGregor dans l’octogone après 14 mois, tandis que Cerrone reçoit la plus grande opportunité de ses presque 14 ans de carrière. Dans le cadre d’une série occasionnelle avant le match, revenons à un moment mémorable de McGregor lorsqu’il a lancé la tournée mondiale de promotion de l’UFC 189 avec une apparition dans un bar de Rio de Janeiro.

Quand il a été annoncé que l’UFC emmènerait Conor McGregor et Jose Aldo dans une tournée mondiale à plusieurs arrêts pour promouvoir leur affrontement prévu pour le titre poids plume de l’UFC à l’UFC 189, quelques sourcils ont été soulevés. Comment les fans brésiliens réagiraient-ils face à McGregor qui divise et parle à la poubelle à son arrivée dans la ville natale d’Aldo? Bien qu’il n’ait peut-être pas été universellement populaire auprès des fans brésiliens, il a certainement trouvé beaucoup de soutien dans un bar de Rio avant la première conférence de presse de la tournée.

Au milieu de scènes chaotiques dans un bar bondé, McGregor a lancé des fléchettes sur une photo d’Aldo avant de se tourner vers la salle bondée, retirant sa chemise et enfilant une paire de lunettes de soleil.

Puis vint le moment qui sera rejoué d’innombrables fois dans le cadre de la pléthore de promos d’avant-combat avant son affrontement (reprogrammé par la suite) avec Aldo à l’UFC 194, alors qu’il se voit remettre une affiche du «roi de Rio». McGregor souleva l’affiche en l’air pour que les amateurs de bar assemblés la voient, puis la prit à deux mains et la déchira lentement en deux, rugissant de joie alors qu’il le faisait. Vous pouvez revivre le moment dans notre vidéo ci-dessus.

Il a effectivement tracé les lignes de bataille avant une tournée mondiale qui a vu McGregor gagner un avantage mental clair sur un Aldo de plus en plus fatigué et frustré. Et, lorsque la paire s’est rencontrée à l’intérieur de l’octogone au MGM Grand Garden Arena le 12 décembre 2015, l’Irlandais avait un as de plus dans sa manche sous la forme d’une main gauche parfaitement synchronisée qui a revendiqué le KO le plus spectaculaire jamais vu à l’intérieur de l’octogone . Il a terminé Aldo et a interrompu la séquence de victoires de dix ans du Brésilien en seulement 13 secondes.

Maintenant, l’anticipation des grands combats est de retour. McGregor (21-3 MMA, 9-2 UFC) fait son retour tant attendu dans l’octogone à l’UFC 246 à Las Vegas, où il affrontera Donald Cerrone, favori des fans (36-13 MMA, 23-10 UFC) ) le 18 janvier.

