Conor McGregor demande au gouvernement irlandais de fermer les ports pour empêcher la propagation du COVID-19

Conor McGregor poursuit ses efforts pour que l’Irlande ferme tous ses ports afin d’enrayer la propagation du nouveau coronavirus. McGregor a consulté Twitter vendredi pour relier un article sur les véhicules du Royaume-Uni arrivant aux ports de ferry d’Irlande, appelant le gouvernement à verrouiller les ports pour tous les véhicules non essentiels. Vous pouvez voir ses articles ci-dessous.

L’Irlande a enregistré un total de 8 089 infections à COVID-19 et 287 décès. Vendredi, 480 nouvelles infections et 25 nouveaux décès ont été signalés par le gouvernement irlandais.

Le terme «pisser contre le vent» vient à l’esprit ici, hommes et femmes.

Sans fermeture de nos ports, air et mer (berceau de la propagation en Irlande), que faisons-nous vraiment? Confinement? Non, pas peur. @CMOIreland @rte @LeoVaradkar @PresidentIRL https://t.co/FNyK59dpr8

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 avril 2020

Demandez à nos aéroports ainsi qu’à la mer, @gavreilly.

Pas une seule fois nos aéroports (d’où vient le virus) n’ont été interrogés.

Nous devons avoir des réponses. Nous devons voir l’action. Ce n’est pas trop tard!

FERMER NOS PORTS POUR TOUT NON ESSENTIEL, IMMÉDIATEMENT !!!

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 avril 2020