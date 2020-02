Conor McGregor discute de ses préparatifs pour la vie après les combats

Image via @thenotoriousmma sur Instagram

Conor McGregor est toujours au sommet du jeu de combat, mais l’ancien champion de l’UFC à deux divisions reconnaît que son temps en tant que combattant prendra finalement fin. Lorsque cela se produit, et qu’il ne récupère plus ses bourses de combat massives, il sera apparemment bien préparé.

Dans une récente interview avec The Mac Life, McGregor a souligné l’importance de se préparer à la vie après les combats. Il dit qu’il a étudié la carrière d’autres athlètes – à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie des sports de combat – alors qu’il se prépare pour le prochain chapitre de sa vie. Sur la base de ses commentaires, il semble que cette recherche ait été une grande partie de sa décision de lancer des entreprises comme son propre whisky irlandais n ° 12 et sa ligne de mode August McGregor.

«La vie sportive est courte non? Aussi cruel que cela puisse paraître, personne ne se soucie vraiment de l’athlète après sa carrière », a déclaré McGregor (h / t LowKickMMA.com). «Je veux dire que c’est aussi simple que cela et que ce n’est pas seulement le combattre dans n’importe quel sport. J’ai donc étudié la carrière de nombreux athlètes tant dans le sport de combat que dans le sport professionnel et je l’ai analysé. J’ai vu les choses à faire et à ne pas faire et les choses qui peuvent créer une vie après la mort dans le jeu. Pour moi, je viens de descendre des choses qui me passionnent. Je suis descendu dans le jeu de combat parce que je suis passionné par ça – je n’aurais pas atteint les niveaux que j’ai atteints dans le jeu de combat sans avoir la passion pour ça. Et le jeu de whisky, le jeu de mode que vous connaissez. “

Conor McGregor a combattu pour la dernière fois à l’UFC 246, lorsqu’il a décimé Donald “Cowboy” Cerrone en seulement 40 secondes.

Avant sa victoire sur Cerrone, McGregor n’avait pas goûté à la victoire depuis novembre 2016, lorsqu’il a éliminé Eddie Alvarez pour devenir un champion de l’UFC en deux divisions. Après sa victoire sur Alvarez, il a échoué dans un match de boxe à succès avec la légende invaincue Floyd Mayweather Jr.en 2017, puis a fait appel au champion des poids légers UFC invaincu Khabib Nurmagomedov en 2018.

Combien de temps pensez-vous encore que Conor McGregor continuera de se battre?

