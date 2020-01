Conor McGregor dit que Kamaru Usman a un “ sniff le style jockstrap ”

Image via @thenotoriousmma sur Instagram (photographe non répertorié)

On a demandé à la superstar de l’UFC Conor McGregor si un combat contre Jorge Masvidal ou Kamaru Usman l’intéressait davantage, et sa réponse était pour le moins intéressante.

McGregor et Donald Cerrone ont participé à la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 246 mercredi à Las Vegas avant leur grand combat ce samedi soir au T-Mobile Arena au centre-ville de Vegas. Ce sera un énorme pay-per-view pour l’UFC.

Lors de la conférence de presse, un journaliste a demandé à McGregor quel combat il préférait, un affrontement contre Masvidal ou Usman. Voici ce qu’il a dit (h / t MMAFighting.com).

. @ thenotoriousmma pense qu’un combat avec Jorge Masvidal serait plus excitant qu’un combat avec Kamaru Usman.

“Usman a en quelque sorte le style similaire de Khabib, le style ‘sniff the jockstrap’.”

Regardez l’intégralité de la conférence de presse # UFC246: https://t.co/uxwxwPKNjX pic.twitter.com/UhhKmOEJjR

– MMAFighting.com (@MMAFighting) 16 janvier 2020

“Hmm, c’est intéressant, à quoi serais-je intéressé de plus?” Je veux dire, je prendrais les deux tu sais, j’aurais les deux. Je voudrais ce titre BMF et je voudrais l’or. Pour moi, l’or a un peu plus d’importance pour lui, en particulier la façon dont le combat de BMF s’est terminé, je pensais qu’on nous avait volé un concours classique là-bas, je pensais qu’il ne faisait que passer à la vitesse supérieure dans les tours quatre et cinq. Mais (les affrontements entre Masvidal et Usman) sont deux combats passionnants », a déclaré McGregor.

«Je dirais que le plus excitant des combats est probablement moi-même contre Jorge d’un point de vue stylistique. Usman a un style similaire de Khabib, le style sniff le jockstrap. Je veux dire que je suis intéressé par les deux. Nous allons voir ce qui se passe. Je m’amuse à 170 ans, je souffre d’insuffisance pondérale en ce moment. Je me sens bien, je me sens énergique, léger, rapide, précis et précis, donc je me sens bien ici. »

Si McGregor passe par Cerrone ce week-end comme les paris sportifs l’attendent, cela ouvre toutes sortes de possibilités à son prochain adversaire, et les affrontements contre Masvidal et Usman sont tous les deux très réalistes. Mais la première chose est la première, et c’est d’aller là-bas et de battre Cerrone pour prouver à la communauté MMA qu’il est de retour.

Êtes-vous d’accord avec Conor McGregor sur sa vision du style de combat de Kamaru Usman?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/01/2020.