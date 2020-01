Conor McGregor dit qu’il aimerait combattre Tony Ferguson en raison de leur histoire

Conor McGregor a ajouté Tony Ferguson à sa liste.

McGregor devrait effectuer son retour très attendu dans l’Octogone lors de l’événement principal de l’UFC 246 samedi. S’il gagne, il a clairement indiqué qu’il voulait le match revanche avec Khabib Nurmagomedov. Mais, il dit également que des goûts de Jorge Masvidal et Justin Gaethje sont des options possibles.

Eh bien, il semble maintenant que “El Cucuy” figure également sur cette liste car il pense qu’il devrait combattre Nurmagomedov et Ferguson.

«Je pense que peu importe le résultat, je pense que je devrais probablement affronter ces deux hommes [Nurmagomedov and Ferguson]», A déclaré Conor McGregor lors de la journée des médias. «Je voudrais affronter ces deux hommes. Je voudrais affronter Tony Ferguson. J’ai une histoire avec Tony, non? Nous avons réussi Tony [at Paradigm]. Il était bien soigné. Nous avons eu l’un des non-champions les mieux payés du jeu. Il y a de l’histoire avec Tony. Donc, je voudrais un combat avec Tony à un moment donné. “

Bien que Conor McGregor veuille le combat contre Tony Ferguson, il se concentre sur Nurmagomedov. Il pense que le match revanche devrait avoir lieu et souhaite qu’il se produise en Russie. Même le président de l’UFC, Dana White, a montré de l’intérêt pour ce combat.

Mais, McGregor dit également que Ferguson est également dans sa ligne de mire.

Tony Ferguson devrait défier Khabib Nurmagomedov pour le titre des poids légers à l’UFC 249 en avril. Il entre dans le combat sur une incroyable séquence de 13 victoires consécutives, dont l’ancien champion par intérim après avoir battu Kevin Lee. Au cours de sa séquence de victoires, il a remporté des victoires notables contre Anthony Pettis, Donald Cerrone, Rafael dos Anjos et Edson Barboza.

Quoi qu’il en soit, Conor McGregor doit gagner samedi s’il veut combattre Khabib Nurmagomedov ou Tony Ferguson pour la ceinture.

Que pensez-vous de Conor McGregor disant qu’il veut combattre Tony Ferguson à cause de leur histoire? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/01/2020.