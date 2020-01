Conor McGregor dit qu’il fera 80 millions de dollars pour le retour de l’UFC 246, et 50 millions de dollars pour le combat contre Khabib

Il a été récemment rapporté que Conor McGregor encaisserait 5 millions de dollars pour son combat contre les poids mi-moyens contre Donald Cerrone, qui devrait faire la une de l’UFC 246 ce samedi soir (18 janvier 2020) à Las Vegas, Nevada.

Mais selon «Notorious» lui-même, ce n’est même pas proche de ce qu’il va marquer une fois que les chiffres finaux seront comptés. Pour entendre sa version des faits, l’ancien champion-champion de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) devrait gagner environ 80 millions de dollars pour son retour.

«Je suis convaincu que ce sera un chèque de paie sympa. Probablement (plus que jamais) dans ma carrière en arts martiaux mixtes (MMA) », a-t-il déclaré lors de son entretien avec ESPN. “Ouais. Je dirais peut-être que j’estime à 80 millions de dollars. »

De toute évidence, Conor est configuré pour obtenir une sorte de pourcentage des achats ESPN +, bien que les détails concernant exactement combien il en retienne soient gardés secrets. De plus, on ne sait pas quel type d’autres arrangements financiers il a avec l’UFC.

Mais pour ceux qui peuvent penser que 80 millions de dollars sont un tronçon, il a également révélé qu’il avait encaissé 50 millions de dollars pour son combat pour le titre des Lightweight contre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 en 2018.

Cela dit, l’UFC 229 avait tellement de drame, d’intrigue et de battage médiatique en raison de leur haine amère les uns envers les autres. Et une fois que la nuit de combat s’est déroulée, l’événement a été présenté sur tous les fronts, devenant l’événement le plus rémunérateur de toutes les promotions.

Et bien que son retour soit très attendu, l’UFC 246 n’a pas eu le buzz de l’UFC 229. Là encore, peut-être que les 80 millions de dollars qu’il prétend avoir gagnés n’ont rien à voir avec la façon dont l’événement se passe, puisque l’accord était apparemment déjà déterminé depuis longtemps.

De plus, vous devez également prendre en compte les nombreuses mentions approuvées par Conor. Néanmoins, McGregor est toujours le plus gros gagne-pain de l’histoire du sport et il dit que si ses détracteurs et ses ennemis ont du mal à avaler ce fait, alors tant pis.

“Ils pensent que je porte un toast à Ariel, mais je suis toujours le pain.”

En comparaison, Cerrone devrait gagner son plus gros salaire à ce jour, car il a été annoncé qu’il rapporterait un chèque de 2 millions de dollars pour ses efforts.

