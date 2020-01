Conor McGregor dit qu’il n’est pas Chael Sonnen

Conor McGregor et Donald Cerrone donneront le coup d’envoi du calendrier de télévision à la carte de l’UFC 2020 le 18 janvier lorsqu’ils feront la une de l’UFC 246 à Las Vegas. Le combat sert de retour très attendu de McGregor à l’octogone après 14 mois, tandis que Cerrone reçoit la plus grande opportunité de ses presque 14 ans de carrière. Dans le cadre d’une série occasionnelle avant le match, revenons à une mêlée pré-combat de l’UFC 189, où McGregor a refusé de se conformer aux comparaisons avec d’autres combattants.

* * * *

Il n’y a qu’un seul Conor McGregor. Presque tout le monde peut s’entendre là-dessus.

Tout au long de sa carrière, l’irlandais irrésistible a été mis dans la même lumière que beaucoup d’autres au cours de l’histoire des sports de combat. Il n’a jamais adopté aucune de ces comparaisons, cependant, et est toujours resté ferme dans sa position qu’il est sa propre entité.

Il n’a jamais exprimé sa conviction plus clairement qu’avant son combat pour le titre de l’UFC 189 avec Jose Aldo (qui s’est finalement transformé en un combat pour le titre provisoire contre Chad Mendes après qu’Aldo a subi une blessure à court préavis).

Un journaliste brésilien a demandé à McGregor s’il était «le nouveau Chael Sonnen», et il a catégoriquement fermé cette déclaration.

“À chaque concours, ils me comparent à quelqu’un de nouveau”, a déclaré McGregor aux journalistes en 2015. “J’ai été comparé à Chael à de très nombreuses reprises. Les Brésiliens me comparent à Chael. Les Américains essaient ces jours-ci de me comparer à Muhammad Ali, j’ai aussi été comparé à Nick Diaz, j’ai été comparé à Anderson Silva. J’ai été comparé à tout le monde dans le jeu de combat. Mais je ne suis que moi.

«Ce n’est que la nature humaine. Les gens cherchent à vous mettre en relation avec quelqu’un qu’ils connaissent, qu’ils connaissent bien. C’est juste la nature humaine. Les gens font ça. Mais le temps dira que je ne suis pas l’un d’eux. Je suis moi. Le prochain jeune qui monte, il sera comparé à moi. C’est la nature humaine. “

