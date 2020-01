Conor McGregor dit qu’il n’est pas intéressé par un match revanche avec Khabib Nurmagomedov en ce moment

Image via @thenotoriousmma sur Instagram

La superstar de l’UFC, Conor McGregor, a déclaré qu’un match revanche contre le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, ne l’intéressait pas pour le moment.

McGregor a vaincu Donald Cerrone via le TKO de premier tour dans l’événement principal de l’UFC 246. Après l’événement, McGregor a pris part à une mêlée médiatique et a été interrogé sur une éventuelle revanche avec Nurmagomedov, son rival de longue date. Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré après l’événement qu’il aimerait voir McGregor combattre Nurmagomedov la prochaine fois.

Cependant, il semble que McGregor ait d’autres plans. Nurmagomedov affrontant Tony Ferguson lors de l’UFC 249 en avril et McGregor espérant se battre trois fois au cours de sa «saison 2020», il ne semble pas qu’un combat contre Nurmagomedov corresponde à son calendrier à ce moment.

Voici ce que McGregor a déclaré aux médias au sujet d’une revanche possible contre Nurmagomedov (h / t MMAMania.com).

«Je pense que ça va, le titre léger sera là. Ce sera là. Vous voyez la différence dans le physique, la préparation et tout ça. Cela reviendra, ce coup. Donc, je ne suis certainement pas – si le combat (Khabib contre Tony) se poursuit – m’asseoir et attendre, puis attendre les vacances et les blessures et tout ce qui va avec. Celui qui n’a plus d’importance pour moi maintenant. Je regarde les dates maintenant. Je sais que March était là. Je vais jeter un œil à un calendrier et voir où nous en sommes », a déclaré McGregor.

”Comme je l’ai dit, qui n’a pas d’importance. F * ck Khabib. Celui qui n’a pas d’importance. Les adversaires que j’aligne sont probablement tous inévitables. Il faut parfois un certain temps pour revenir. Regardez la situation de Donald. Donald et moi allons et viennent depuis 2015. Nous sommes impliqués dans cette entreprise et nous serons ici depuis longtemps. C’est pour toujours, donc rien ne presse. Et qui n’a pas d’importance. C’est juste de me maintenir en forme, concentré et de le prendre comme il vient. “

