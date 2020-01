Conor McGregor dit qu’on lui a offert une revanche de Khabib Nurmagomedov avant l’accord de Tony Ferguson

Alors que Conor McGregor se prépare à revenir à l’UFC 246 et à entamer sa «saison» 2020, il a toujours les yeux rivés sur la victoire du titre des poids légers de l’UFC. Alors que Donald Cerrone est son adversaire à l’UFC 246, McGregor a toujours pour objectif d’obtenir le rachat de son rival amer et actuel champion léger Khabib Nurmagomedov.

Lors d’une interview avec BT Sport, McGregor a discuté de son état d’esprit avant son premier combat à l’UFC 229, puis a révélé qu’il s’était vu proposer un match revanche avec Nurmagomedov avant que le champion ne parvienne à un accord pour faire face à Tony Ferguson.

“Nous reprendrons ce combat, peut-être en avril.”

“On me l’a offert, je l’ai pris tout de suite.”

Conor McGregor révèle qu’on lui a offert le match revanche Khabib avant qu’un accord ne puisse être conclu avec Tony Ferguson 👀

– UFC sur BT Sport (@btsportufc) 15 janvier 2020

«Un autre type de mental était certainement là. C’était juste quelques mois sauvages autour de tout ce combat, tous les incidents qui se sont produits, c’est juste ce que c’est. Nous l’obtiendrons à nouveau. “

Lorsqu’on lui a demandé quand il aimerait affronter Nurmagomedov, c’est à ce moment-là que «The Notorious» a révélé que le président de l’UFC, Dana White, lui avait offert le combat qui devait avoir lieu à l’UFC 249 en avril.

«Dès qu’il est là. Peut-être à Brooklyn, quand est-ce avril? Cela pourrait très bien arriver. Cela m’a été offert, il a été offert quand ils n’ont pas pu conclure un accord avec Tony. Je l’ai prise tout de suite. C’était programmé, ou rumeur, ou quelque chose, et il y avait évidemment quelque chose qui se passait derrière des portes closes et Dana m’a frappé et me l’a proposé et je l’ai accepté bien sûr. Ça va arriver, ça arrivera. “

Au cours de sa tournée médiatique avant le combat avant l’UFC 246, McGregor a admis avoir bu pendant la semaine de combat de son premier combat avec Nurmagomedov, un combat que Nurmagomedov a remporté par la soumission au quatrième tour.

McGregor et le meilleur concurrent Justin Gaethje ont déclaré qu’ils étaient en attente au cas où Ferguson ou Nurmagomedov se retireraient du concours prévu, car ce sera la cinquième tentative de l’UFC de réserver un combat entre les deux.

Croyez-vous que nous verrons Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov 2 en 2020?

