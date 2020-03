Conor McGregor doit «passer par moi» pour le titre UFC

LAS VEGAS – Justin Gaethje voit un tir au titre UFC léger ou un affrontement avec Conor McGregor comme les seules options logiques pour son prochain combat.

C’est si simple.

Gaethje (21-2 MMA, 4-2 UFC), qui est l’un des meilleurs prétendants à 155 livres, a remporté ses trois derniers combats par KO au premier tour, arrêtant Donald Cerrone, Edson Barboza et James Vick. Ce type de course mérite généralement une grande opportunité, et maintenant il reste à voir ce que ce sera.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles un combat potentiel entre Gaethje et McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) pourrait être en préparation pour la Semaine internationale de lutte en juillet. Cependant, le président de l’UFC, Dana White, n’a pas caché qu’il souhaitait voir “The Notorious” combattre le vainqueur du combat pour le titre de l’UFC 249 le mois prochain entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson.

Si ce dernier se produisait, Gaethje serait l’homme étrange et, naturellement, il résiste à l’idée que McGregor se batte pour une ceinture devant lui.

“Je pense que je me suis placé dans une excellente position pour me battre pour un titre mondial, pour essayer d’être le meilleur au monde”, a déclaré Gaethje samedi lors de la journée des médias Dominance MMA. «Si Conor veut me dépasser, il doit passer par moi. Je pense que c’est la seule façon de légitimer le processus et de le rendre juste. Je pense que c’est le combat. “

Pour l’instant, les cuivres de l’UFC n’ont pas commenté un combat potentiel entre Gaethje et McGregor. Cependant, White a récemment indiqué que McGregor pourrait ne pas vouloir attendre un combat pour le titre et pourrait participer bientôt. Dans ce cas, Gaethje semble être l’ennemi évident.

L’avenir semble largement dépendre de ce qui se passera entre Nurmagomedov et Ferguson le 18 avril à New York, et Gaethje a déclaré qu’il suivrait ce combat aussi étroitement que quiconque

“Le 18 avril est un grand jour pour la division des poids légers”, a déclaré Gaethje. “Nous attendons depuis longtemps de voir ce combat, et j’ai hâte de le regarder.”

Vous pouvez entendre plus de Gaethje dans la vidéo ci-dessus.

