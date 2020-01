Conor McGregor émet une nouvelle stipulation à Donald Cerrone: “Premier à tirer sur un vache-tch”

Conor McGregor semble prêt pour son combat de retour contre Donald Cerrone le week-end prochain à l’UFC 246 à Las Vegas, ou du moins c’est ce que “Notorious” dépeint.

L’ancien champion poids plume et poids léger de l’UFC effectuera son premier voyage dans l’Octogone depuis qu’il a été étouffé par le roi de 155 livres Khabib Nurmagomedov en octobre 2018. Ce sera l’occasion pour McGregor de revenir dans la colonne des gagnants de l’UFC et de bloquer les performances qu’il a besoin de reprendre son emprise sur le monde du combat.

Heureusement pour McGregor, il n’a pas à se soucier des retraits, des tentatives de soumission et de la pression maximale cette fois-ci. Contrairement à Nurmagomedov, Cerrone est un attaquant éprouvé plus que disposé à soutenir «Notorious» et à tester la puissante main gauche de l’Irlandais au nom des fans.

C’est sans doute le match le plus amical pour McGregor à son retour dans l’Octogone, mais cela ne signifie pas que “Mystic Mac” ne se prépare pas à tout contre Cerrone. Même si “Cowboy” a déjà déclaré qu’il se lèvera et frappera avec McGregor lorsque la porte de la cage se fermera à l’UFC 246, McGregor fait ce qu’il peut pour s’assurer que cela reste le même.

En fait, “Notorious” a proposé une nouvelle stipulation pour l’événement principal de l’UFC 246 dans le message Instagram suivant à Cerrone:

“Le premier à tirer sur un cowbitch”, a écrit McGregor.

C’est subtil, mais nous savons tous ce que McGregor essaie de faire. Fervent partisan des combats en stand-up, “Notorious” espère que Cerrone reste fidèle à ses armes et échange avec des coups de poing et des coups de pied à l’UFC 246. Cerrone est le type de combattant pour faire ce qu’il dit qu’il va faire et il est également un peu fier de ses capacités de frappe, alors les fans de combat devraient s’attendre à une guerre de stand-up le week-end prochain à Las Vegas.

Cependant, si Cerrone commence à se faire marquer par McGregor très tôt dans les pieds, ne soyez pas surpris si “Cowboy” agite l’Irlandais et le traîne au sol. Après tout, Cerrone, bien que mortel avec ses mains et ses jambes, a marqué plus de victoires de soumission de carrière que de KO. Sa collection d’arrêts de soumission à l’UFC comprend des victoires contre Mike Perry, Edson Barboza, Alex Oliveira, Evan Dunham et Dennis Siver.

En d’autres termes, McGregor aurait des ennuis avec un bateau s’il se retrouvait sur le dos contre Cerrone.

L’UFC 246 sortira le 18 janvier en direct sur ESPN + PPV de l’intérieur de la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, avec McGregor vs Cerrone étant disputé à 170 livres.

Pour plus d’informations et de couverture sur l’UFC 246, cliquez sur ici.