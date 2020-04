Conor McGregor «en forme pour se battre», se moque de Khabib pour «avoir fait le plein» contre Tony Ferguson

Je pense que nous savions tous que l’ancien champion des poids légers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor, profiterait de cette occasion pour tenter de battre son rival de longue date, Khabib Nurmagomedov, je suis juste surpris que cela prenne autant de temps.

“Notorious” était sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée pour réprimander “Eagle” en quarantaine pour son rôle dans la dissolution de l’événement principal de l’UFC 249 à la carte, qui devrait avoir lieu le 18 avril dans une ville et un lieu déterminé.

“Le fait est que Tony et Khabib se sont livrés à une partie de poulet ici vers la cloche de combat”, a écrit McGregor sur Twitter. «Avec Khabib qui se dégonfle en premier. Faire 3-2 dans les pullouts en faveur de Tony. Khabib est sorti précipitamment des États-Unis pour rentrer chez lui et au milieu de la crise. Risque très élevé. Félicitations Tony. “

Nurmagomedov, qui s’entraînait à l’American Kickboxing Academy (AKA) à San Jose, a quitté les États-Unis après que la Californie eut délivré un abri sur place. Il a été envoyé aux Émirats arabes unis (EAU) sur les conseils de l’UFC, mais Dubaï a ensuite été exclu et les frontières fermées.

Mettez-vous à sa place.

“Je suis en forme pour me battre en ce moment”, a poursuivi McGregor. «Au début de tout cela, je me suis dit – je suis heureux de ne pas avoir de combat officiel réservé. Si je l’avais fait, j’aurais consommé toutes les données incorrectes pour m’aider à participer au combat, et j’aurais suivi, participé. Et a gagné.”

McGregor avait déjà été soumis par Nurmagomedov à l’UFC 229 fin 2018.

On s’attend à ce que l’Irlandais, puissant coup de poing, reçoive le prochain titre de 155 livres; cependant, on ne sait pas ce qui va arriver au match Nurmagomedov-Ferguson maintenant que “The Eagle” s’est retiré. Espérons que la promotion reporte le combat jusqu’à la disparition de la pandémie de coronavirus.

Et pour les fans qui pensent que “Notorious” pourrait entrer et sauver la journée … ne retenez pas votre souffle.