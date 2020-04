Conor McGregor en vedette dans la nouvelle chanson de Torey Lanez ‘Stupid Again’

Il y a peu de promos post-combat dans l’histoire du MMA avec l’attrait de la culture pop du micro Ucon 205 de Conor McGregor.

“Je veux juste dire du fond du cœur, je voudrais saisir cette occasion pour m’excuser – absolument personne. Le double champion fait ce qu’il veut (explétif) », est maintenant encore gravé dans l’histoire par le rappeur nominé aux Grammy Awards, Tory Lanez. Dans une nouvelle chanson intitulée “Stupid Again”, Lanez échantillonne le discours de McGregor, qui sert d’intro.

Album très attendu, “The New Toronto 3” de Lanez est sorti le 10 avril. L’album de 44 minutes contient 16 chansons avec “Stupid Again” comme troisième morceau. La sortie est le premier album de Lanez depuis “Chixtape” en novembre 2019. Il marque également le dernier album de son contrat avec Interscope Records, selon Lanez.

La tangente d’après-combat de McGregor est arrivée en novembre 2016 après avoir vaincu le champion des poids légers de l’UFC, Eddie Alvarez, par TKO au deuxième tour. La victoire a placé McGregor dans une classe d’élite de combattants qui détenait des ceintures UFC dans deux divisions.

McGregor est devenu le premier combattant à détenir deux titres UFC simultanément. Le combat a mis en vedette l’UFC 205 au Madison Square Garden – le premier événement de la promotion dans l’État de New York.

