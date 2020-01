Conor McGregor entre dans l’air raréfié

Le premier événement de l’UFC en 2020 s’est déroulé samedi avec l’UFC 246, qui a eu lieu au T-Mobile Arena de Las Vegas et avec une carte principale diffusée en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

Dans l’événement principal, l’ancien champion de l’UFC à deux divisions Conor McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) a fait son retour glorieux dans l’octogone en arrêtant Donald Cerrone (36-14 MMA, 23-11 UFC) par TKO juste 40 secondes dans la garniture de pavillon poids welter. Avec cette victoire, «The Notorious» a réussi un KO dans sa troisième catégorie de poids.

Pour en savoir plus sur les chiffres à sortir de l’événement principal, ainsi que sur le reste de la carte, consultez ci-dessous les 40 faits post-événement à sortir de l’UFC 246.

* * * *

Général

Le paiement de conformité aux directives promotionnelles de l’UFC pour l’événement s’est élevé à 165 000 $.

McGregor, Aleksei Oleinik, Brian Kelleher, Diego Ferreira et Drew Dober ont obtenu 50 000 $ de bonus de combat UFC 246.

L’UFC 246 a marqué le premier événement de l’histoire de l’entreprise avec cinq prix «Performance of the Night».

Les combattants débutants sont allés 1-1 sur la carte.

L’UFC 246 a attiré une participation annoncée de 19 040 pour un portail en direct de 11 089 129,30 $.

Le total des portes en direct de l’UFC 246 était le quatrième plus élevé de l’histoire de l’entreprise.

Les favoris de paris sont allés 6-4 sur la carte. Un combat avait même des chances.

Le temps de combat total pour la carte de 11 combats était de 1:51:03.

Carte principale

McGregor s’est amélioré à 2-1 en compétition poids mi-moyens.

McGregor a remporté 19 de ses 22 victoires en carrière par KO. Il a obtenu 17 de ces arrivées au premier tour.

McGregor a remporté huit de ses 10 victoires à l’UFC par arrêt.

McGregor est devenu le deuxième dans l’histoire de l’UFC à remporter des victoires à élimination directe dans trois catégories de poids différentes. Jared Cannonier a également réussi l’exploit.

Cerrone est tombé à 6-5 dans la compétition poids welter UFC.

Holly Holm (13-5 MMA, 6-5 UFC) a remporté quatre de ses six victoires UFC par décision.

Raquel Pennington (10-8 MMA, 7-5 UFC) a subi six de ses huit pertes en carrière par décision.

Oleinik (58-13-1 MMA, 7-4 UFC) est devenu le premier dans l’histoire du MMA à remporter des victoires en quatre décennies différentes (années 1990, 2000, 2010, 2020).

Oleinik a remporté 54 de ses 58 victoires en carrière par arrêt. Cela inclut ses sept victoires à l’UFC.

Oleinik a remporté 46 de ses 58 victoires en carrière par soumission.

Les six victoires d’Oleinik dans la compétition des poids lourds de l’UFC sont à égalité avec Stefan Struve pour la deuxième place de l’histoire de la division derrière Frank Mir (huit).

Maurice Greene (8-4 MMA, 3-2 UFC) a subi la première perte de soumission de sa carrière.

Kelleher (20-10 MMA, 4-3 UFC) a remporté 16 de ses 20 victoires en carrière par arrêt.

Ode Osbourne (8-3 MMA, 0-1 UFC) a subi ses deux pertes d’arrêt de carrière par soumission.

La séquence de victoires de Ferreira (17-2 MMA, 8-2 UFC) à six matchs avec succès en UFC est à égalité pour la troisième plus longue séquence active de la division derrière Tony Ferguson (12) et Khabib Nurmagomedov (11).

Anthony Pettis (22-10 MMA, 9-9 UFC) n’a pas réussi son retour dans la division des poids légers.

Pettis est tombé à 4-8 lors de ses 12 dernières apparitions à l’UFC, date à laquelle il a perdu le titre des poids légers de l’UFC en mars 2015.

Pettis a subi la première véritable perte de soumission de sa carrière.

Carte préliminaire

Roxanne Modafferi (24-16 MMA, 3-4 UFC) est passée à 9-5 depuis sa première sortie UFC en novembre 2013.

Modafferi a remporté 15 de ses 24 victoires en carrière par décision.

Modafferi a alterné victoires et défaites au cours de ses sept derniers combats.

Maycee Barber (8-1 MMA, 3-1 UFC) a vu sa séquence de huit victoires consécutives interrompue pour la première défaite de sa carrière.

Barber est tombée à 2-1 depuis qu’elle est passée à la division des poids mouches des femmes de l’UFC en mars.

La séquence de quatre victoires consécutives de Sodiq Yusuff (11-1 MMA, 4-0 UFC) en UFC poids plume est à égalité pour la quatrième plus longue séquence active de la division derrière Arnold Allen (six), Zabit Magomedsharipov (six) et Alexander Volkanovski (six) .

Askar Askarov (11-0-1 MMA, 1-0-1 UFC) a remporté la première victoire de décision de sa carrière.

Tim Elliott (15-10-1 MMA, 4-8 UFC) est tombé à 2-4 depuis son retour à l’UFC pour un deuxième passage en décembre 2016.

Elliott a subi cinq de ses huit défaites à l’UFC par décision.

Les 39 éliminations d’Elliott débarquées dans la compétition UFC des poids mouches sont les troisièmes plus importantes de l’histoire de la division derrière Demetrious Johnson (58) et Wilson Reis (44).

Nasrat Haqparast (11-3 MMA, 3-2 UFC) a subi la première défaite par élimination directe de sa carrière.

Aleksa Camur (6-0 MMA, 1-0 UFC) a remporté la première victoire décisive de sa carrière.

Le skid perdant de trois combats de Justin Ledet (9-3 MMA, 3-3 UFC) est le plus long de sa carrière. Il n’a pas remporté de victoire depuis septembre 2017.

Ledet est tombé à 0-3 depuis qu’il a chuté dans la division UFC des poids légers en juillet 2018.

Sabina Mazo (8-1 MMA, 2-1 UFC) a remporté ses deux victoires UFC par décision.

J.J. Aldrich (8-4 MMA, 4-3 UFC) est tombée à 1-2 depuis qu’elle est passée à la division poids mouche des femmes de l’UFC en mars 2019.

Aldrich a subi deux de ses trois défaites à l’UFC par décision.

Michael Carroll, analyste de recherche et producteur de statistiques en direct à l’UFC, a contribué à cette histoire. Suivez-le sur Twitter @MJCflipdascript.

.