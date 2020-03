Conor McGregor envoie ses meilleurs vœux à l’Italie pendant la crise des coronavirus

Le monde regarde la pandémie de coronavirus continuer de dévaster l’Italie.

Des célébrités aux gens ordinaires, les vœux de bien ont été partagés en ligne de tous les coins du monde. Dimanche, la star de l’UFC Conor McGregor a ajouté son nom à la liste dans une publication Instagram.

Dans le message, McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) a rendu hommage à la nation, complimentant de multiples aspects de la culture italienne. L’ancien champion poids plume et poids léger de l’UFC a déclaré qu’il ne pouvait pas sortir l’Italie de sa tête.

“Je ne peux pas sortir l’Italie de mes pensées”, a déclaré McGregor. «Prier quotidiennement pour cette grande nation qui a apporté au monde des choses incroyables. De la part des gens et de leur culture. Pour son architecture et son design. Son style! C’est de la cuisine! C’est de l’art! La liste continue encore et encore et encore! L’Italie et ses habitants sont personnifiés en classe, de part en part. Seigneur Jésus, je vous en prie, sauvez l’Italie et les gens d’aujourd’hui et de tous les jours ici en avant »

Le message de dimanche n’était pas la première fois que McGregor se penchait sur le coronavirus sur ses réseaux sociaux. Consultez le dernier article de McGregor sur le coronavirus, suivi des précédents articles sur l’épidémie ci-dessous.

