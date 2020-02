Conor McGregor envoie son soutien à Benavidez et Olivi avant l’UFC Norfolk

Conor McGregor regardera de près plus tard ce soir (samedi 29 février 2020) à l’UFC Fight Night 169 en direct sur ESPN + depuis Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, alors que le compétiteur éternel de poids mouche Joseph Benavidez s’efforce d’obtenir un titre mondial dans un affrontement de l’événement principal avec Deiveson Figueiredo.

Bien que Figueiredo ne soit pas éligible pour remporter le titre de poids mouche vacant après une réduction de poids bâclée, Benavidez peut toujours remporter l’or. Le vétéran de longue date a fait tout ce qu’il avait à faire pour tirer profit de son troisième tir au titre de l’UFC et apporter une légitimité à la division des 125 livres.

Prendre note de la préparation et du dévouement de Benavidez n’est autre que l’ancien champion de l’UFC Conor McGregor. “Notorious” a récemment participé à tout ce qui se passe à l’UFC et cela inclut notamment l’événement Fight Night de ce week-end à Norfolk.

McGregor a montré son soutien à Benavidez et à sa femme Megan Olivi lors d’un message sur Twitter plus tôt dans la journée.

«Excité pour l’UFC ce soir! Souhaitant @JoeJitsu et sa femme @MeganOlivi une bonne chance dans leur quête de l’or à l’UFC ce soir! Bonne chance les gars », a écrit McGregor.

Avec une expérience et des compétences à la hauteur de son professionnalisme, Benavidez est peut-être le concurrent le plus méritant de la division des poids mouches pour se battre pour le titre. Mais cela ne signifie pas que «Joe B-Wan Kenobi» repartira avec la victoire ce soir. Figueiredo est un vrai tueur et fera travailler Benavidez pour chaque once de succès.

Voyons si la chance irlandaise de McGregor déteindra sur l’équipe Benavidez plus tard ce soir à l’UFC Norfolk.

