Conor McGregor envoie un message «d'amour et de compréhension» pour Noël

Ce ne fut pas une grande année pour Conor McGregor.

Ou du moins c'est l'opinion générale des médias du MMA, qui ont dû couvrir toutes les controverses, les enquêtes criminelles et les missives vaniteuses des médias sociaux impliquant la star irlandaise du sport. Ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas reste incertain, et la frontière entre McGregor l'acte et McGregor l'homme devient de plus en plus floue. Mais de temps en temps, il s'éloigne de son personnage promotionnel arrogant et présente une image assez saine.

C'est un de ces moments. McGregor a partagé quelques photos de son voyage en famille pour visiter le Père Noël, et il a inclus un message pour ses fans.

"Première visite au Père Noël aujourd'hui", a écrit McGregor. «Le Père Noël nous a dit que Noël est la saison de l'amour et de la compréhension! S'aimer et se comprendre! C'est tout ce qui compte! Joyeux Noël à tous."

Publié par Conor McGregor le dimanche 22 décembre 2019

McGregor fera son retour tant attendu à l'UFC 246 le 18 janvier, son premier combat depuis sa défaite contre Khabib Nurmagomedov en octobre 2018. Ce fut le sommet d'une vague de négativité et de haine entre les deux qui honnêtement sont devenues un peu trop réelles pour prendre plaisir. J'aime une rivalité passionnée autant que le gars suivant, mais certains des discours trash sont allés assez bas et puis il y a eu des bagarres qui semblaient assez antithétiques au code d'honneur des arts martiaux que ce sport essaie de suivre.

On dirait qu'il n'y aura pas de mauvais sang dans la préparation de ce combat avec Donald «Cowboy» Cerrone, qui a défendu McGregor dans le passé et refuse de parler de son adversaire notoire. McGregor a également gardé une langue respectable en ce qui concerne «Cowboy», faisant l'éloge de Cerrone en tant que combattant et père. C'est rare en effet, alors profitons du message d'amour de McGregor et de cette période de paix à venir dans l'UFC 246, car cela ne durera probablement pas longtemps après.