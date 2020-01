Conor McGregor envoie un message de remerciement à Chuck Liddell

Image: @thenotoriousmma sur Instagram

L’ancien champion de l’UFC en deux divisions, Conor McGregor, a récemment pris un moment pour remercier l’un des hommes qui l’a inspiré à poursuivre ses rêves de sports de combat: Chuck Liddell.

McGregor a donné ses accessoires à Liddell sur Twitter, partageant une photo de lui et de l’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC de 2008, et une autre photo de Liddell lors de la pesée de son récent combat avec Donald Cerrone.

Merci @ChuckLiddell!

Votre travail au sein du célèbre octogone de l’UFC m’a inspiré à poursuivre mes propres rêves de combat, et je vous en suis éternellement reconnaissant!

Merci et grands félicitations pour votre entrée au Temple de la renommée #ProperUFCOG pic.twitter.com/PpG1uVC0Ni

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 25 janvier 2020

Conor McGregor a remporté son combat contre Donald Cerrone par TKO au premier tour. Il ne lui a fallu que 40 secondes pour conclure l’affaire avec une série de frappes aux épaules, un coup de tête et une volée de frappes au sol.

Avant sa victoire sur Cerrone, McGregor n’avait pas goûté à la victoire depuis novembre 2016, lorsqu’il avait éliminé Eddie Alvarez pour devenir un champion de l’UFC en deux divisions. Après sa victoire sur Alvarez, il a échoué dans un match de boxe à succès avec la légende invaincue Floyd Mayweather Jr.en 2017, puis a fait appel au champion des poids légers UFC invaincu Khabib Nurmagomedov en 2018.

Chuck Liddell, quant à lui, s’est battu pour la dernière fois fin 2018, alors qu’il sortait d’années de retraite pour une bagarre mal avisée avec son grand rival Tito Ortiz. Dans ce combat de retour, Liddell a été éliminé au premier tour. Il a également été éliminé lors de ses trois combats les plus récents avant cela, succombant aux grèves de Rich Franklin, Mauricio “Shogun” Rua et Rashad Evans. Malgré la brutalité avec laquelle sa carrière s’est terminée, Liddell est considéré comme l’un des meilleurs combattants poids lourds légers de tous les temps et une légende du MMA – d’où ce cri de Conor McGregor.

